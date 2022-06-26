20’nci İstanbul Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi: 361 gözaltı

Bu sene 20’ncisi düzenlenen İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti. Gazeteciler dahil LGBTİ+ aktivistler gözaltına alındı.

Onur Haftası komitesi 361 LGBTİ+’nın gözaltına alındığını duyurdu. Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) aktardığına göre gözaltına alınan yurttaşlar emniyet ifadeleri ardından serbest bırakılacak.

Fotoğraf: Twitter / KaosGL

KaosGL’nin aktardığına göre bugün sabah saatlerinde polis İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm yolları barikatlarla kapattı.

Caddedeki insanlar dışarı çıkarılırken Onur Ayı komitesinin toplanmaya çağırdığı Sıraselviler Caddesi de saat 12 itibariyle polis barikatıyla kapatıldı.

Polis Cihangir’de yürüyen korteji ablukaya alıp kafelerde oturan LGBTİ+’lara müdahale ederken AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç da gözaltına alındı. Kılıç geçen sene yine Onur Yürüyüşü’nde fotoğraf çektiği sırada polislerce yere yatırılıp boynuna bastırılmıştı.

Meslektaşımız Bülent Kılıç, polisin basına saldırısına tepki gösterdiği için gözaltına alındı! pic.twitter.com/6AKADMixS4 — Emre Orman 🇵🇸 (@eemreorman) June 26, 2022 Gazeteci Emre Orman’ın objektifinden gözaltı anı.

Gazeteci Zeynep Kuray ise aynı müdahaleyi şöyle görüntüledi:

İstanbul LGBTİ +Onur Yürüyüşü'ne polis saldırdı. Basın darp edilip, alandan zorla uzaklaştırılırken, geçen sene yine onur yürüyüşünde polis tarafından yere yatırılarak boğulmak istenilen AFP Büro Fotoğraf Şefi Bülent Kılıç işkenceyle gözaltına alındı.#Pride2022 pic.twitter.com/whP80WapHP — Zeynep Kuray (@zeynokuray) June 26, 2022

Ablukayı aşan LGBTİ+’lar Cihangir ara sokaklarında yürürken ‘Nerdesin aşkım, buradayım aşkım’, ‘Dönmeyiz, dönmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz!’ diye slogan attı.

Polis, Cihangir’de kafelerde oturan LGBTİ+’lara saldırdı. LGBTİ+’lar polis saldırısını aşarak Cihangir ara sokaklarında Onur Yürüyüşü’nü gerçekleştirdi: Birbirimizden aldığımız cesaret ve dayanışmayla buradayız!https://t.co/q7jY9n2pQf pic.twitter.com/qUmhNSbNsU — Kaos GL (@KaosGL) June 26, 2022

Polis müdahalesine rağmen LGBTİ+’lar yürüyüşlerine devam ediyor.

16.30 Her saniye kitlenin sayısı artıyor. 2022 Onur yürüyüşü tüm engellere rağmen devam ediyor. #Pride2022 pic.twitter.com/kMNJh5pJCG — Ahmet Ayva (@aahmetayva) June 26, 2022

Gazeteci Ahmet Ayva’nın aktardığı görüntülere göre polis gözaltına aldığı LGBTİ+ların elindeki bayrakları alıp çöp kutusuna attı.

Onur Haftası komitesi en az 200 LGBTİ+’nın gözaltına alındığını duyurdu.

Tüm engellemelere rağmen LGBTİ +'lar 2022 Onur Haftası Yürüyüşü'nü Cihangir'in ara sokaklarda gerçekleştiriyor.#Pride2022 pic.twitter.com/oiDFNCy7kB — Zeynep Kuray (@zeynokuray) June 26, 2022

Müdahale üzerine güvenli alanlara dağılan LGBTİ+’lar basın açıklaması okudu.

TİP milletvekilleri Ahmet Şık ve Sera Kadıgil de basın açıklamalarına katıldı.

🌈 Sıraselviler civarında öğlen itibarıyla başlayan abluka ve gözaltılara rağmen lubunyalar toplandıkları yerde basın açıklaması okuyor.



Kabataş'ta milletvekillerinin de aralarında olduğu bir grup 30. @istanbulpride basın açıklamasını okudu. pic.twitter.com/a3NDlB8Zlg — KarşıMahalle (@KarsiMahalleOrg) June 26, 2022

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi polis müdahalesinin üzerine bir basın açıklaması yayınlayarak şunları kaydetti: “Barışçıl ve şiddet içermeyen hiçbir toplantı ve gösteri yürüyüşü ile etkinliğin yasaklanamayacağını ve barışçıl gösteriye katılanlara yönelik orantısız müdahalenin ve gözaltıların sonlandırılması gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyoruz.”

Barışçıl ve şiddet içermeyen hiçbir toplantı ve gösteri yürüyüşü ile etkinliğin yasaklanamayacağını ve barışçıl gösteriye katılanlara yönelik orantısız müdahalenin ve gözaltıların sonlandırılması gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyoruz.https://t.co/RXvkXtdijB pic.twitter.com/6jg1VacBJb — İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi (@istbaroihm) June 26, 2022

Polis, Cihangir’in ara sokaklarında Hollandalı turist LGBTİ+’ları da ablukaya aldı.

Onur Yürüyüşü'nün yapıldığı Cihangir'in ara sokaklarda Hollandalı turist LGBTİ+lar polis ablukası altına alındı.#Pride2022 pic.twitter.com/qusdPu8kgD — Zeynep Kuray (@zeynokuray) June 26, 2022

Polisin LGBTİ+’ları taciz edip döverek gözaltına alması Reuters objektifine de yansıdı.