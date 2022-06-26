20’nci İstanbul Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi: 361 gözaltı

Bu sene 20’ncisi düzenlenen İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti. Gazeteciler dahil LGBTİ+ aktivistler gözaltına alındı.
Onur Haftası komitesi 361 LGBTİ+’nın gözaltına alındığını duyurdu. Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) aktardığına göre gözaltına alınan yurttaşlar emniyet ifadeleri ardından serbest bırakılacak.
KaosGL’nin aktardığına göre bugün sabah saatlerinde polis İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm yolları barikatlarla kapattı.
Caddedeki insanlar dışarı çıkarılırken Onur Ayı komitesinin toplanmaya çağırdığı Sıraselviler Caddesi de saat 12 itibariyle polis barikatıyla kapatıldı.
Polis Cihangir’de yürüyen korteji ablukaya alıp kafelerde oturan LGBTİ+’lara müdahale ederken AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç da gözaltına alındı. Kılıç geçen sene yine Onur Yürüyüşü’nde fotoğraf çektiği sırada polislerce yere yatırılıp boynuna bastırılmıştı.
Gazeteci Zeynep Kuray ise aynı müdahaleyi şöyle görüntüledi:
Ablukayı aşan LGBTİ+’lar Cihangir ara sokaklarında yürürken ‘Nerdesin aşkım, buradayım aşkım’, ‘Dönmeyiz, dönmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz!’ diye slogan attı.
Polis müdahalesine rağmen LGBTİ+’lar yürüyüşlerine devam ediyor.
Gazeteci Ahmet Ayva’nın aktardığı görüntülere göre polis gözaltına aldığı LGBTİ+ların elindeki bayrakları alıp çöp kutusuna attı.
Onur Haftası komitesi en az 200 LGBTİ+’nın gözaltına alındığını duyurdu.
Müdahale üzerine güvenli alanlara dağılan LGBTİ+’lar basın açıklaması okudu.
TİP milletvekilleri Ahmet Şık ve Sera Kadıgil de basın açıklamalarına katıldı.
İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi polis müdahalesinin üzerine bir basın açıklaması yayınlayarak şunları kaydetti: “Barışçıl ve şiddet içermeyen hiçbir toplantı ve gösteri yürüyüşü ile etkinliğin yasaklanamayacağını ve barışçıl gösteriye katılanlara yönelik orantısız müdahalenin ve gözaltıların sonlandırılması gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyoruz.”
Polis, Cihangir’in ara sokaklarında Hollandalı turist LGBTİ+’ları da ablukaya aldı.
Polisin LGBTİ+’ları taciz edip döverek gözaltına alması Reuters objektifine de yansıdı.