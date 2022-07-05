‘Gençlik kolları’ndan al haberi: Ankara’da Onur Yürüyüşü yasaklandı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, günlerdir hedef aldığı Ankara’daki Onur Yürüyüşü hakkında valilikten kendisine ‘izin verilmeyeceği’ bilgisi verildiğini söyledi.
YRP Gençlik Kolları Genel Başkanı Güner, Ankara Kuğulu Park’ta yapılması planlanan ‘2’nci Ankara Onur Yürüyüşü’nü hedef alarak, “Vallahi yürütmeyeceğiz” demişti..
Güner, 1 Temmuz’da sosyal medyada paylaştığı mesajda Onur Yürüyüşü’nün yapılacağı gün YRP gençlik kollarıyla parkta olacaklarını söylemişti: “5 Temmuz 17:30’da Kuğulu Park’tayız! Yeniden Refah Gençliği olduğu müddetçe LGBT’ye geçit yok!”
Valilik bilgiyi gençlik kollarına verdi
Güner, bu paylaşımın ardından da LGBTİ+’ları hedef alan açıklamalarını sürdürürken, Ankara Valiliği’nce arandığını öne sürdü.
Güner, valiliğin kendisini arayarak yürüyüşe izin verilmeyeceği bilgisinin verildiğini söyledi: “Ankara Valiliğimize, Bugün yapılması planlanan LGBT yürüyüşüne kesinlikle izin vermeyeceğini bizzat arayarak belirttikleri için teşekkür ediyorum.”