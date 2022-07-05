‘Gençlik kolları’ndan al haberi: Ankara’da Onur Yürüyüşü yasaklandı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, günlerdir hedef aldığı Ankara’daki Onur Yürüyüşü hakkında valilikten kendisine ‘izin verilmeyeceği’ bilgisi verildiğini söyledi.

Fotoğraf: Twitter

YRP Gençlik Kolları Genel Başkanı Güner, Ankara Kuğulu Park’ta yapılması planlanan ‘2’nci Ankara Onur Yürüyüşü’nü hedef alarak, “Vallahi yürütmeyeceğiz” demişti..

Güner, 1 Temmuz’da sosyal medyada paylaştığı mesajda Onur Yürüyüşü’nün yapılacağı gün YRP gençlik kollarıyla parkta olacaklarını söylemişti: “5 Temmuz 17:30’da Kuğulu Park’tayız! Yeniden Refah Gençliği olduğu müddetçe LGBT’ye geçit yok!”

Valilik bilgiyi gençlik kollarına verdi

Güner, bu paylaşımın ardından da LGBTİ+’ları hedef alan açıklamalarını sürdürürken, Ankara Valiliği’nce arandığını öne sürdü.

Güner, valiliğin kendisini arayarak yürüyüşe izin verilmeyeceği bilgisinin verildiğini söyledi: “Ankara Valiliğimize, Bugün yapılması planlanan LGBT yürüyüşüne kesinlikle izin vermeyeceğini bizzat arayarak belirttikleri için teşekkür ediyorum.”