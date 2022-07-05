Kadir Şeker’in hapis cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü

Konya’da sevgilisine şiddet uyguladığını düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker’e, yeniden yargılandığı davada ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

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Konya’da Şubat 2020’de sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü iddia edilen Özgür Duran’a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ı bıçaklayarak öldürmüştü.

Şeker, müebbete çarptırılmış, suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiği gerekçesiyle ceza önce 15 yıla, ardından Şeker’in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12 buçuk yıla indirilmişti.

Şeker’in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay’a gitmiş, daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle karar bozulmuştu.

Yargıtay 1’nci Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından, Şeker’in dosyası Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce incelendi.

Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Şeker ve yakınları, maktul Özgür Duran’ın ailesi ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamı bozma ilamına uyulmasını istedi. Duruşmada Şeker ile müştekiler ve taraf avukatlarına söz verildi.

‘Pişman ve üzgünüm’

Söz verilen Şeker, şunları dedi: “Ben oraya kadının yardıma ihtiyaç duyduğunu düşündüğüm için gitmiştim. Bıraksaydı, evime gidecektim. Yanından uzaklaşmışken maktul bana saldırdı, boğazıma sarıldı. O an bilincimi kaybedeceğimi düşündüm. Olay nedeniyle pişman ve üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum.”

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında, Şeker’in ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını, ‘haksız tahrik’ indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını ve tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Şeker’e ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 13 yıl ceza verdi. Cezası ‘iyi hal’ indirimiyle 10 yıl 10 aya düşürülen Şeker’in tutukluluğunun devamına karar verildi.