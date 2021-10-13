Yargıtay savcısı: Kadir Şeker’in cezası yüksek, bozulsun

Yargıtay başsavcılığı, Kadir Şeker’e verilen 12 yıl altı aylık hapis cezayı yüksek bularak bozulmasını istedi.
Konya’da Şubat 2020’de yaşanan olayda sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü iddia edilen Özgür Duran’a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ı bıçaklayarak öldürmüştü.
Şeker, müebbete çarptırılmış, suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiği gerekçesiyle ceza önce 15 yıla, ardından Şeker’in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12 buçuk yıla indirilmişti.
İtirazları değerlendiren istinaf mahkemesi, geçen ocak ayında eksik belgeleri gerekçe göstererek dosyayı yerel mahkemeye göndermişti. Yerel mahkeme de eksiklikleri tamamlayarak dosyayı yeniden istinaf mahkemesine iletmişti.
İstinaf mahkemesi ise 15 Nisan’daki kararında, tüm itirazları reddetmişti. Avukatlar dosyayı Yargıtay’a taşımıştı.
Şeker’in avukatı Emrah Daylan, savcılığın cezanın bozulması talebini, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’ne bugün ilettiğini belirterek “Bizler 1’inci Ceza Dairesi’nin vereceği kararı bekliyoruz” dedi.