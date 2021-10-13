Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yargıtay savcısı: Kadir Şeker’in cezası yüksek, bozulsun

Yargıtay başsavcılığı, Kadir Şeker’e verilen 12 yıl altı aylık hapis cezayı yüksek bularak bozulmasını istedi.

Konya’da Şubat 2020’de yaşanan olayda sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü iddia edilen Özgür Duran’a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ı bıçaklayarak öldürmüştü.


Şeker, müebbete çarptırılmış, suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiği gerekçesiyle ceza önce 15 yıla, ardından Şeker’in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12 buçuk yıla indirilmişti.

İtirazları değerlendiren istinaf mahkemesi, geçen ocak ayında eksik belgeleri gerekçe göstererek dosyayı yerel mahkemeye göndermişti. Yerel mahkeme de eksiklikleri tamamlayarak dosyayı yeniden istinaf mahkemesine iletmişti.

İstinaf mahkemesi ise 15 Nisan’daki kararında, tüm itirazları reddetmişti. Avukatlar dosyayı Yargıtay’a taşımıştı.

Şeker’in avukatı Emrah Daylan, savcılığın cezanın bozulması talebini, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’ne bugün ilettiğini belirterek “Bizler 1’inci Ceza Dairesi’nin vereceği kararı bekliyoruz” dedi. 

Kadir Şeker için Yargıtay’a başvuru

Kadir Şeker davasının dosyası bir kez daha istinafta

Kadir Şeker’e ‘kiralık katil’ suçlaması soruşturmasında takipsizlik

Kadir Şeker hakkındaki karar bozuldu: Yeniden yargılanacak

Kadir Şeker için ikinci istinaf başvurusu: ‘Müebbet hapis verilsin’

Savcılık Kadir Şeker’e verilen hapis cezasına itiraz etti

Kadir Şeker ‘Yine olsa yine yardım ederdim’ demiş

Kadir Şeker’e 12 yıl altı ay hapis cezası

Kadir Şeker’in bir kez daha tutukluluğuna devam kararı

Kadir Şeker’in tutukluluğuna devam kararı

Duruşma günü ‘corona’ şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kadir Şeker’in testi pozitif çıktı

‘Corona’ Kadir Şeker davasını da etkiledi: Duruşmada yalnızca tutukluluğu görüşülecek

Kadir Şeker’in iddianamesi hazır: ‘Tahrik indirimi’yle 18 yıla kadar ceza istendi

Kadir Şeker soruşturmasında adli inceleme: Kadın olay yerinde darp edilmemiş

Kadir Şeker soruşturması: Kıyafette ‘boğuşma incelemesi’ yapılacak

Kadir Şeker’in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Erdoğan: Kadir, insani, vicdani bir durum sergiledi

Adalet bakanı: Kimse ‘Kadir suçludur’ diyemez ama ortada bir ceset var

Ayşe D. ifade değiştirdi: Sevgilim bana vurmuyordu, Kadir Şeker öyle sanmış

Baro başkanı: Meşru müdafaa sınırları içinde kalabilir

Kadir Şeker’in ifadesi: Kadının ağlama sesine dayanamayıp yanlarına gittim

Sevgilisinin dövdüğü kadını kurtarmak isterken katil oldu

SON HABERLER