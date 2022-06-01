Yargıtay, Kadir Şeker’in aldığı cezayı fazla buldu: Avukata göre tahliye yolu açıldı

Yargıtay, Kadir Şeker’e verilen 12 yıl altı aylık hapis cezayı yüksek buldu.

Konya’da Şubat 2020’de yaşanan olayda sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü iddia edilen Özgür Duran’a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ı bıçaklayarak öldürmüştü.

Şeker, müebbete çarptırılmış, suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiği gerekçesiyle ceza önce 15 yıla, ardından Şeker’in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12 buçuk yıla indirilmişti.

Sabah’tan Mevlüt Hasgül’ün haberine göre Yargıtay, Şeker’e verilen cezayı fazla buldu.

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemece verilen kararı bozarak, tahrik hükümlerinin Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetti.

Kararda, maktul Duran’ın Kadir Şeker’e sinkaflı küfürler etmesi, üzerine yürüyerek tekme, tokat vurması ve boğazını sıkarak yaralamasına dikkat çekildi.

Yerel mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararına uyarsa ve ilk kararındaki gibi Şeker’in cezasında iyi hal indirimi uyguladığında verilen ceza 10 yıla düşecek. Şeker’in avukatı İsa Atakan Şahin, Kadir Şeker’e tahliye yolunun açıldığı kanaatinde olduklarını söyledi.