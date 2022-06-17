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Yaramazlara biraz batar!

Kadir Şeker 5 Temmuz’da yeniden hakim karşısına çıkacak


Konya’da sevgilisini dövdüğünü düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle aldığı 12 yıl altı ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker’in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz’da başlanacak.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Konya’da Şubat 2020’de sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü iddia edilen Özgür Duran’a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ı bıçaklayarak öldürmüştü.


Şeker, müebbete çarptırılmış, suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiği gerekçesiyle ceza önce 15 yıla, ardından Şeker’in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12 buçuk yıla indirilmişti.

Şeker’in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay’a gitmiş, Şeker’e daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle karar bozulmuştu.

Yargıtay 1’nci Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından, Şeker’in dosyası Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce incelendi.

Yerel mahkeme, dosyaya ilişkin duruşma tarihini belirledi.

Taraflar 5 Temmuz saat 14.00’da yeniden hakim karşısına çıkacak.

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