‘Yeni model’in göz bebeği ihracatçılar da isyanda: Darboğazdayız

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, son uygulanan ekonomi politikalarıyla birlikte ihracatçı sanayicilerin finansmana erişim konusunda ciddi problemler yaşadığını ve bir finans darboğazıyla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

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İktidar, ‘yeni ekonomi modeli’nde TL’nin değersizleşmesiyle dış ticareti artırmayı planlanıyor. Modele göre, ihracatın fazla vermesiyle ülkeye daha fazla döviz girecek ve yüzde 80’lere yaklaşan enflasyon düşmeye başlayacak. Henüz modeldeki hedeflerin hiçbiri tutmadı.

İktidar bir yandan da düzenleme değişiklikleriyle dövize talebi azaltmaya, TL’ye talebi artırmayı amaçlayan önlemler alıyor. Son olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) şirketleri nakit döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan adımlar atmıştı.

İSO Başkanı Bahçıvan’sa ‘yeni model’le birlikte sanayicilerin finansmana erişim konusunda ciddi problemler yaşadığını belirtirken, bir ‘finans darboğazıyla’ karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Bahçıvan, konuya acilen kalıcı çözüm getirilmediği takdirde yakın bir zamanda üretim ve ihracat rakamlarında ekonomiyi olumsuz etkileyecek birtakım gelişmeler olabileceğine dikkat çekti.

‘Ciddi sorunlar’

Bahçıvan yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Son uygulanan ekonomi politikalarıyla ekonomimizin, üretimimizin ve cari açığa dönük en güçlü destek ve can suyu olan ihracatçı sanayicilerimizin en önemli finansal destek kalemi olan Türk Eximbank kredi kaynaklarında son dönemlerde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Türk Eximbank’ın bütün iyi niyetine rağmen kendi dışında kaynaklanan bu sorunlar, banka yönetimine de sıkıntı yaşatmaktadır.”

BDDK uygulamalarına tepki gösteren Bahçıvan şöyle devam etti: “Öncelikli olarak Merkez Bankası kaynaklı farklı sorunlardan kaynaklanan son BDDK uygulamalarıyla de iyice kangren haline gelen gelişmelerin, ihracatçı sanayicilerimizin kaliteli finansmana erişimi noktasında çok ciddi problemler oluşturmaya başladığını müşahede ediyor ve izliyoruz. Özellikle bayram öncesi gibi hassas bir dönemde bu konu, üretim ve ihracat dünyamızı hak etmediği bir finans darboğazıyla karşı karşıya bırakıyor.”

Yeni model kapsamındaki kararlar

BDDK geçen ay sonunda elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin bankalardan yeni TL kredi almasını engelleyen bir karar almıştı.

MB geçen yıl reeskont kredilerinde değişiklikler yapmaya başlamış ve bu kredileri net ihracatçı olmayan firmalara kullandırımlarına sınırlamalar getirmişti. İlgili kredilerin bir bölümünde döviz bozdurma mecburiyeti ve bir ay süreyle yeni döviz alımı yapamama vb birçok zorunluluk da getirildi.

Bahçıvan, bu konuya en kısa sürede kalıcı bir çözüm getirilmediği takdirde yakın gelecekteki ihracat ve üretim rakamlarında ekonomiyi olumsuz etkileyecek bir takım gelişmelerin arifesinde olunduğuna dikkat çekti.