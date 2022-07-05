İlkinin üstünden iki ay geçmedi: Çaya yeni zam

Mayıstaki yüzde 43,7’lik zammın ardından çay fiyatına yüzde 9,5 oranında yeni zam geldi.

Çay fiyatları, iki ayda toplamda yüzde 57,3 oranında artarken, sektör temsilcileri, önümüzdeki iki ayda yeni zamların geleceğini öne sürdü.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatını açıklamıştı. Yaş çayda geçen yıl 3,87 TL olan alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130,8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 TL seviyesine yükseltilmişti.

Erdoğan’ın açıklamasından iki gün sonra yani 16 Mayıs’ta Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) çaya yüzde 43,71 oranında zam yapıldığını duyurmuştu.

Fiyatı yüzde 57,3 arttı, yeni zamlar kapıda

Bloomberg HT’den İrfan Donat’ın haberine göre çaya bugün yüzde 9,5 oranında yeni bir zam yapıldı. Böylece çay iki aydan daha kısa bir sürede toplam yüzde 57,3 zamlanmış oldu.

Sektör temsilcileri, temmuz ve ağustosta çaya yeni zamların gelebileceğini öne sürdü.