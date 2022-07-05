ABD’li banka, Türkiye için enflasyon tahminini 13 puan yükseltti

ABD’nin büyük bankalarından JPMorgan, Türkiye’de enflasyona neden olan etkenlerde bir değişiklik olmadığını, bu nedenle fiyat dinamiklerinin kötüleşmeye devam ettiğini vurguladı. Buna göre kurum 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 49,5’ten yüzde 63,1’e yükseltti.

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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre haziranda yıllık enflasyon yüzde 78,6’ya yükseldi. Aylık artış yüzde 4,95. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse haziranda yıllık enflasyon oranının yüzde 175,55’e çıktı. Aylık artışsa yüzde 8,31.

Bu veriler sonrası yeni bir rapor açıklayan JPMorgan’dan “Para politikası hareketsiz kalmaya devam ederken, seçimlerin zamanlaması ve sonucu kısa vadeli enflasyon görünümü için belirleyici olacak” değerlendirmesi geldi.

Kurum aynı zamanda risklerin arttığına işaret ederek, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 49,5’ten yüzde 63,1’e, 2023 tahminini de yüzde 19’dan yüzde 22,5’e yükseltti.

‘MB’nin acelesi yok’

BloombergHT’ye göre raporda şu tespitler yer aldı: “Talep ve maliyet kaynaklı enflasyonist baskılar güçlü olmaya ve Merkez Bankası kredibilitesi zayıflamaya devam ederken, MB’nin politika duruşunu normalleştirmek için acelesi yok. Bu ortamda, kur korumalı mevduat programıyla en azından kısmen güvence altına alınan ve muhtemelen güçlü turizm gelirleriyle desteklenecek olan lira istikrarı, kısa vadede enflasyonist baskıları dizginlemenin ana aracı olacaktır.”

ABD’li banka liradaki ilave bir zayıflamanın enflasyon görünümünü daha da bozacağına işaret etti.