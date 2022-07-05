Sarallar operasyonunda MHP MYK üyesi de gözaltına alınmış

MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Şahin Gürz, Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Gürz, aynı zamanda Haliç Üniversitesi rektör danışmanı olarak da görevli.

Fotoğraf: Halk Tv

Sarallar grubu olarak bilinen suç örgütü üyelerine geçen hafta İstanbul merkezli olmak üzere Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin illerindeki çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti. Baskınlarda aralarında iş insanı Erdal Acar’ın da bulunduğu 119 kişi gözaltına alınmıştı.

halktv.com.tr’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, gözaltına alınanlar arasında MHP’li Gürz de var.

Gürz, aynı zamanda Haliç Üniversitesi’nde rektör danışmanı. 34 yaşındaki Gürz, Küçükyalı Yelken Spor Kulübü Asbaşkanı ve Maltepe Sanayici ve İş adamları Derneği başkanvekili.