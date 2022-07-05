Muhabirimiz Canan Coşkun ve Barış Pehlivan’a Akın Gürlek’in şikayetiyle dava!

Akademisyenlere, gazetecilere, avukatlara, siyasetçilere verdiği hapis cezalarıyla adını duyurduktan sonra Adalet bakan yardımcısı olan hakim Akın Gürlek, gazeteciler Canan Coşkun ve Barış Pehlivan’dan şikâyetçi oldu. Savcı Cüneyt Kerimhan Acer’in hazırladığı iddianamede gazetecilerin ‘terörle mücadelede görev almış görevlilerin kimliğini açıkladıkları ve hedef gösterdikleri’ iddiasıyla üç yıla kadar hapisleri isteniyor.

Görsel: Diken

Hâkim Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) davasını haberleştirmeleri nedeniyle gazeteciler Canan Coşkun ve Barış Pehlivan’ı şikayet etmişti.

Coşkun ve Pehlivan, Aralık 2021’de hazırlanan DİAYDER iddianamesini haberleştirmiş ve bu davanın geçmişte Selahattin Demirtaş, Canan Kaftancıoğlu, Sırrı Süreyya Önder ve Çağdaş Hukukçular Derneği avukatlarına hapis cezaları veren, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hâkim Akın Gürlek’in mahkemesinde görüleceğini belirtmişti.

Bunun üzerine hâkim Akın Gürlek, İstanbul başsavcılığı’na Coşkun ve Pehlivan hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında savcı Cüneyt Kerimhan Acer, gazetecilere ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamasını yöneltti.

Savcı Acer’in hazırladığı iddianamede, gazeteci Coşkun’un ‘Gürlek’in görevi icabı bakmış olduğu davaları, yine çalıştığı mahkemeleri ifşa ettiği’ savunuldu. Coşkun’un haberiyle DİAYDER dosyasını teşhir ettiğini belirten savcı Acer, ‘PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne hedef gösterme servis etme mahiyetinde olduğunu’ iddia etti.

Savcı Acer’in hazırladığı iddianame İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Hâkim Akın Gürlek, DHKP-C’ye yürütülen soruşturmada gözaltına alınan avukatların 20 Eylül’de çıkarıldıkları savcılıktaki sorgularını haberleştirdiği için gazeteci Coşkun’a ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla iki yıl üç ay hapis cezası vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23’üncü Ceza Dairesi, Gürlek’in hükmettiği mahkumiyet kararının hatalı olduğunu, Coşkun’un beraat etmesi gerektiğini belirterek bu kararı bozmuştu.