Erdoğan’ın hamlesiyle ‘çileden çıkan’ FT yazarı, ‘Neyse parası verin’ demeye getirdi

İngiliz Financial Times gazetesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili yayımlanan bir analizde Erdoğan’ın ‘çileden çıkaran bir müttefik’ olduğu ama jeopolitik açıdan NATO’nun ihtiyaç duyduğu bir ülkenin lideri olduğu yazıldı.

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Financial Times’taki yazının başında, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini başlangıçta veto etmesi ve veto tehdidini hala sürdürmesinden dolayı Erdoğan’ın ‘çileden çıkaran zor bir müttefik’ olduğu belirtildi.

Gideon Rachman imzalı yazıda, Erdoğan’ın kurduğu adalet sistemi eleştirildi, İsveç’ten iadesini istediği 73 kişi hakkında “Herhangi birini Erdoğan’ın adalet sisteminin merhametine teslim etmek, herhangi bir demokratik ülke için zor bir taleptir. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına rağmen hapiste” dendi.

Türkiye’nin insan hakları ve demokrasiyle ilgili sorunlarından ötürü dünya kamuoyundaki ‘neden Türkiye’yi NATO’dan atmıyoruz’ tartışmasına da değinildi. Türkiye’nin NATO’dan atılmasının hukuken mümkün olduğu ama bunun felakete neden olacağı şöyle anlatıldı: “Türkiye’nin NATO’dan atılması stratejik bir felakete neden olur. Ukrayna tahılı dünyaya dağıtılacaksa bu Karadeniz üzerinden olacak. Türkiye girişleri kontrol ediyor. Türkiye NATO’dan atılırsa ve Rusya’yla müttefik olursa, Ukrayna fiili olarak Karadeniz’e kıyısı olmayan bir ülke haline gelecek.”

FT analizinde, Türkiye’nin NATO’yla Rusya arasında dengeleyici bir role sahip olduğu ve bunun Batı için önemli olduğu dile getirildi.

‘Ekonomi NATO’ya koz veriyor’

Yazıda Erdoğan’ın dış politikadaki aşırı değişken tutumuna karşı Türkiye’nin kötü giden ekonomisinin NATO’ya bir koz verdiği anlatıldı.

Analizde bu kozun nasıl kullanılabileceğine dair şunları kaydedildi: “Türk ekonomisinin zayıflığı NATO’ya Erdoğan konusunda bir koz veriyor. Enflasyon, büyük ölçüde Erdoğan’ın kötü yönetimi yüzünden neredeyse yüzde 80. Türk Lirası son iki yılda yüzde 60 değer kaybetti. Büyük bir cari açık var ve Türkiye’nin sonunda IMF’nin kurtarma programına ihtiyaç duyacağından söz ediliyor. Ama 2023’teki seçim öncesinde bu Erdoğan için aşağılayıcı olur.

Ekonomik felaketi önlemek için Türkiye’nin dış yardıma ihtiyacı olacak. Bu noktada NATO yardımcı olabilir. Ekonomik yardım karşılığında Türkiye İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği konusunda daha makul bir tutum takınmak zorunda kalabilir.”