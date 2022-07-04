‘Muhalefet kahramanını arıyor’ demişti: FT spot ışığını İmamoğlu’na çevirdi

‘Erdoğan’ı alt etmek: Türkiye’de muhalefet kahramanını arıyor’ başlığıyla yaklaşan seçimleri gündemine alan İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, mayıs başındaki bu makaleden sonra konuyu devam ettirdi.

Önceki yazıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı öne çıkaran FT, şimdi de spotu İBB başkanına çevirdi.

İmamoğlu, ekonomiden seçim güvenliğine, adaylık tartışmasından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kadar farklı konular hakkında görüşlerini dile getirdi.

Fotoğraf: Reuters

Financial Times ilk olarak Erdoğan’ın ekonomi politikasını ve İmamoğlu’nun buna ilişkin görüşlerini ele aldı.

Erdoğan’ın enflasyon artışına rağmen faizi düşük seviyede tuttuğu anlatılırken, İmamoğlu’nun iş dünyasına serzenişleri aktarıldı: “İş dünyasının bu yapılanlara karşı çıkmaya cesaret edemediğini üzülerek izliyorum. Onlar da haksız yargılanmaya ve misillemeye maruz kalmaktan korkuyor aslında.”

İmamoğlu’nu Erdoğan’ın muhtemel rakiplerinden biri olarak tanımlayan FT, her ne kadar Kılıçdaroğlu’nu desteklese de cumhurbaşkanlığı adaylığını da taca atmadığını belirtti.

Yazıda “Anketlere göre İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan daha popüler. İmamoğlu, halka açık bir şekilde Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklediğini açıkladı ama kendi adaylığını da rafa kaldırmıyor” dendi. İmamoğlu’nunsa şu sözleri aktarıldı: “Kılıçdaroğlu kazanacak mı kazanmayacak mı tartışmasını yapmak doğru değil ama doğru adayı seçmek çok önemli.”

Seçim güvenliğiyle ilgili endişelere de değinen İmamoğlu “Aklımıza gelmeyecek, inanmayacağımız, asla olmaz diyeceğimiz pek çok şeyi yaptılar. Seçimi iptal edebilecek zihniyete sahip olan bir kişi her şeyi yapabilir. Erdoğan seçimi kazanırsa ben bile görevden alınabilirim” dedi. FT de İmamoğlu’nun belediye seçimlerini, iptal edilmesine rağmen iki defa kazanarak çarpıcı bir zafer elde ettiğini vurguladı.

İmamoğlu son olarak muhalefet partilerinin oluşturduğu ittifakın önemli bir role sahip olduğunu anlattı. Yazıda FT’nin anketlere göre Erdoğan’a halk desteğinin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğu ama buna rağmen Erdoğan’dan desteğini çekenlerin muhalefete de güvenmediği tespitine yer verildi. Buna ilişkin, İmamoğlu’nun “Bu saatten sonra Erdoğan seçim kazanamaz ama seçmenleri kendimize çekmek bizim elimizde” sözleri öne çıkarıldı.

İmamoğlu, Erdoğan’ın yerel seçimlerde yaptığı gibi cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sonuçları beğenmeyip tekrar ettirmesi halinde bunun ona pahalıya patlayacağını da anlattı. İBB başkanı, 86 milyonun cumhurbaşkanlığı görevini hak eden kişiye vereceğini söyledi: “Buna Erdoğan dahil kimse engel olamaz.”