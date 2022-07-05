‘Altılı masa’ ortak aday konusunda neyi bekliyor?

ALTAN SANCAR

Altı muhalefet partisinin kurduğu ve kamuoyunda ‘altılı masa’ olarak bilinen ortak çalışma grubu ortak aday tartışmalarına kulak kapatıyor. Liderler, aday isminin telaffuzundan önce mutabakatlara odaklanıyor. Parti kaynakları, “İlkeler adayı belirleyecek, aday ilkeleri değil” diyor.

Fotoğraf: İYİ Parti

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu ‘altılı masa’nın son toplantısından da beklenildiği gibi cumhurbaşkanı adayına ilişkin somut bir açıklama çıkmadı.

Altı partinin lideri adaylık tartışmaları için “Milletimizin ve ülkemizin geleceğine dair büyük bir kazanım olarak gördüğümüz çalışmalarımızı asla sekteye uğratamayacaktır” sözlerinin yer aldığı bir açıklama yayınladı.

Öte yandan DEVA Partisi lideri Ali Babacan Fox TV’de yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat programında adaylık tartışmaları için “Birkaç ay daha, altılı masadan kimse somut isim beklemesin” dedi.

Babacan’ın bu görüşünün bu aşamada ‘altılı masa’ içinde ortak fikir olduğu partiler arasında da konuşuluyor. Muhalefet partilerinin kurmaylarına göre altı liderin ilk hedefi aday belirleme aşamasına gelene kadar maksimum sayıda başlıkta uzlaşma sağlamak ve bunları mutabakat altına almak.

CHP’den edinilen bilgilere göre altı lider adayın isminin kesinleşmesinden önce ilkeleri belirleme hedefini taşıyor. Partililere göre bu hedef ‘olası yol kazası’ ihtimalini en aza indirmek için de önemli.

Muhalefet liderleri bu yolla aday belirlenmeden önce, adayın kazanması halinde nasıl yöneteceğini, atamalarda hangi çerçeveyi izleyeceğini, yetkilerinin hangilerini kullanıp hangilerini kullanmayacağını ve ‘gerekirse isim isim olası bakanları’ belirlemek istiyor.

‘Altılı masa’nın buradaki temel amacını ise bir partili şöyle açıkladı: “Koalisyonlar yıllarca öcü gibi gösterildi, zira Türkiye daima zorunlu ve gönülsüz koalisyonlara muhtaç kaldı. Burada altı lider gönüllü bir koalisyonun tüm ilkelerini henüz seçim gelmeden mutabakat altına alarak, o kriz günleri hatırlatmamak istiyor.”

Bu durum akıllara “Kılıçdaroğlu doğal adayımız” diyen CHP’lilerin bu konuda geri adım atıp atmadıklarını da getiriyor. CHP’liler için Kemal Kılıçdaroğlu doğal aday ve masadan adının çıkması en güçlü ihtimali taşıyan isim olmaya devam ediyor.

Partili bir kurmay, şöyle konuştu: “Ne bizim ne de diğer partilerin aday konusunda acelesi yok. Altılı masanın seçim zaferi bizim için her şeyden önemli. Genel başkanımız da elbette doğal adayımız. Burada ortak bir irade var ve bu irade zamanı gelince sözünü söyleyecektir.”