Kılıçdaroğlu, ‘cumhurbaşkanı adayı’nı anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayında olması gerekenleri sıraladı.

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Cumhuriyet yazarı Emre Kongar’a konuşan CHP lideri, cumhurbaşkanının çalmayacak, yolsuzluk yapmayacak, yalan söylemeyecek, insanlara hakaret etmeyecek ve ayrımcılık yapmayacak biri olması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, adaletin en önemli sorun haline geldiğini, cumhurbaşkanının da mutlaka adil olması gerektiğini belirterek, “Meslek, uzmanlık önemli. Cumhurbaşkanı devleti tanımalı, iktisat bilmeli” ifadesini kullandı.

“Cumhurbaşkanı egosunu yenmiş olmalı” diyen CHP lideri, cumhurbaşkanının yetkilerini devredebilmesinin önemini vurguladı.

‘SADAT’a seçim güvenliği için gittim’

CHP lideri, Kongar’ın “İktidar tetikçileri medyada sürekli olarak, ‘Seçimi kaybetmezler, kaybetseler de gitmezler’ diyerek, seçimden önce seçmende umutsuzluk yaratıyor, muhalefete oy verecek olan demokrat seçmenlerin sandığa gitmesini önlemek istiyorlar. Sizin bu, ‘Vakıflar aracılığıyla Türkiye’den gitme hazırlığı yapıyorlar’ iddianız, iktidarın bu propagandasını önlemeye mi yönelikti?” sorusunu yanıtladı.

Kılıçdaroğlu “Evet. Kaybedeceklerini anladılar, hazırlık içindeler; onu açıkladım. SADAT’a da sandık güvenliği için gittim” diye yanıt verdi.