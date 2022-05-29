‘Altılı masa’ toplanıyor: Aday için takvim belirlenebilir

ALTAN SANCAR

Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle bir araya gelen altı siyasi parti bugün bir kez daha bir araya geliyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliği yapacağı görüşmede geçtiğimiz aylarda kurulan komisyonların çalışmaları için yeni bir aşamaya geçilecek.

Öte yandan adaylık için adı en çok konuşulan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için yeni senaryolar konuşuluyor.

Fotoğraf: CHP

Ramazan ayından Demokrat Parti Genel Merkezi’ndeki iftar yemeğinde bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderleri bir ay aranın ardından yeniden buluşuyor. Bugün Gelecek Partisi’nde gerçekleştirilecek görüşmede çok sayıda gündem başlığı ele alınacak.

Masada neler var?

Altılı masanın toplantısının önemli gündem maddelerinden biri daha önce kurulan komisyonların çalışmaları olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefini ve ilkelerini ortaya koyan partiler, olası seçim zaferi sonrası kısa sürede atılacak etkili adımları kararlaştırmayı hedefliyor.

Siyasi Ahlak Yasası, Ekonomik ve Sosyal Konseye işlerlik kazandırılması, Merkez Bankası bağımsızlığının sağlanması, sağlıklı bir planlama oluşturulması gibi hedeflerde gelinen aşamalar ele alınacak.

Ayrıca altı partinin de büyük önem verdiği seçim güvenliğinin sağlanması, seçim sürecinin sağlıklı ilerlemesi, seçim gününe hazırlık, bilgi paylaşımı için alt yapı çalışmaları gibi ortaya çıkan somut ilerlemeleri ele alınacak. Bu noktada özellikle CHP ve İYİ Parti’nin sahip olduğu alt yapı gücünün diğer siyasi partilerce de kullanılması düşünülürken, seçime nasıl girilir ise girilsin tüm verilerin ortak bir noktada toplanması hedefleniyor. Liderlerin bu çalışmada gelinen son aşamayı da görüşmesi bekleniyor.

‘Seçim güvenliği’ mesajı

Kılıçdaroğlu’nun SADAT ziyaretinde gündeme getirdiği seçim güvenliği konusunun bir kez daha bildiriye yansıyabileceği belirtiliyor. Altı parti liderinin hedeflerinden birinin de halka “Siz oyunuzu kullanın, korumak için her şeyi yapacağız” mesajı vermek olduğu belirtiliyor.

Öte yandan sık sık gündeme gelen altı partinin temel konularda farklı görüşlere sahip olduğu tartışması da liderlerin gündeminde olacak. Parti liderleri ortaklaştıkları konu başlıklarını bu görüşmede de alacak. Edinilen bilgilere göre ilerleyen zamanlarda bu ilkeler güçlendirilmiş parlamenter sistem metni ile uyumlu olarak seçim döneminde de kullanılacak şekilde kısaltılarak yazılı hale getirilecek.

Liderlerin ve kurmaylarının gündemindeki bir diğer dikkat çeken madde ise seçim senaryoları. Hem cumhurbaşkanlığını hem de Meclis çoğunluğunu kazanmayı hedefleyen partiler, bu hedeflere ulaşmak için gerekli senaryoları da görüşmeye devam edecek. Öte yandan hedeflerden birinin gerçekleştirilememesi durumunda kaynakların ‘eldeki kale’ olarak adlandırdığı ulaşılan hedefin nasıl işletileceği de şimdiden oluşturulacak projeksiyonlardan olabilir.

Muhalefet açısından en çok merak edilen gündem maddesi olan cumhurbaşkanı adaylığı konusunun, isim ya da isimler üzerinden olmasa da takvim üzerinden gündeme gelebileceği belirtiliyor. Böylelikle seçmende bu tarihe kadar belli bir heyecan yaratılması hedefleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun adaylık stratejisi

Masadaki isimler arasından adaylığı en çok konuşulan isim olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığı ve stratejisi parti içinde konuşulan konular arasında yer alıyor.

Son dönemde Kılıçdaroğlu’nun söylemlerinde görece sertliğin hakim olduğunu dile getiren CHP’li isimler, bunun ‘helalleşme çağrısından vazgeçildiği’ anlamına gelmediğini belirtiyor.

Muhalefet üzerinde iktidar tarafından ‘devlet baskısının’ arttırıldığını savunan partili isimlere göre, sert söylemler her kesime yönelik değil.

Kılıçdaroğlu’nun söylemlerini dönemsel ve belli bir hedefe yönelik olarak nitelendiren CHP’li bir isim, “Genel başkanımız başlattığı süreçten vazgeçmedi. Aksine buna daha sıkı sarılıyor, fakat gerekli yerlere gerekli yerlere gerekli mesajlar verilince sert algılanıyor” diyor.

Rozetini çıkaracak

Partide ve kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri de aday olması ve seçilmesi halinde Kılıçdaroğlu’nun siyasi geleceği.

Partililere göre Kılıçdaroğlu adaylığı halinde parti rozetini ‘bir kenara’ bırakacak. Bir partiliye göre, muhalefetin adaylığında birleşmesi halinde CHP’nin değil herkesin adayı imajı için bu yola başvuracak.

Partililer Kılıçdaroğlu’nun adaylık sürecinde genel başkanlık koltuğunu bırakmasını ise beklemiyor. Hatta Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma arkadaşlarından biri olası süreci şöyle anlatıyor:

“Seçildiğinde yalnızca Türkiye için değil partimiz için de bir geçiş süreci yaşanacaktır. Bu hassas süreci genel başkanımızın yürütmesi elzem olacak. Belki bu süreç tamamlanır ise kendisi partiyi kurultaya götürecek ve belki de koltuğunu devredecektir. Genel başkan bunları bugünden düşünecek kadar ince hesaplar yapan ve geleceği kuran bir isim. Elbette kendisinin de bir gün yerine geçer ise başarılı olacağını düşündüğü birileri vardır.”