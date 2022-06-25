Karamollaoğlu: ‘Altılı masa’da cumhurbaşkanı adayı hiç konuşulmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, adaylık tartışmalarıyla ilgili, “Altılı masanın gündeminde cumhurbaşkanı adayı ismi bugüne kadar hiç bulunmadı. Mümkünse tek adayla seçime gidilmeli” dedi.

Fotoğraf: CHP

Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimine bir sene varken, hem iktidar hem de muhalefet seçim çalışmalarını sürdürüyor. CHP, İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti, parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelmişti.

Henüz partilerin üzerinde uzlaştığı cumhurbaşkanı adayı yok. Trabzon gezisinde ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayının özellikleriyle ilgili soruya Karamollaoğlu şu yanıtı verdi: “Altılı masanın gündeminde cumhurbaşkanı adayı bugüne kadar hiç bulunmadı, hiç konuşmadık bu konuyu. Konuşulan şu oldu; yeri geldiğinde adaylık konusu ittifakla karara bağlanmalı, mümkünse tek bir adayla seçime gidilmeli. Onun ötesinde hiçbir görüşme yok. Ben aday olmayı pek düşünmüyorum. Meral hanım, ‘Başbakanlığa talibim’ dedi. Bir isim üzerinde hiçbir müzakere yapılmadı. Bekleyip göreceğiz. Şimdiden bir spekülasyona sebep olacak ifadede bulunmak doğru olmaz”.