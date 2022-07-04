‘Aday açıklayın’ çıkışları Babacan’ı sıktı: Birkaç ay daha adım beklemeyin

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altı siyasi partinin cumhurbaşkanı adayınının birkaç ay daha açıklanmayacağını söyledi.

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Fox TV’de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına çıkan Babacan, altı siyasi partinin en önemli vaadinin ‘demokrasi’ olduğunu belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ev sahipliğinde düzenlenen dünkü toplantıda öne çıkan kararı anlatan Babacan şöyle konuştu: “Dünkü toplantıda aldığımız bir başka önemli karar, altılı masanın ortak çalışmalarının daha iyi bir iletişimle kamuoyuna sunulması için bir komisyon oluşturulması. İletişim, başlı başına bir iş. Dünkü masada iletişimle ilgili mekanizmayı da kurma kararını aldık.”

Birkaç ay daha somut adım yok

Cumhurbaşkanı adayını belirlemeden, adayın seçilmesi durumunda izleyeceği yolların belirlenmesi gerektiğini ifade eden Babacan, adayın açıklanması için birkaç ay daha ‘somut’ adım atılmayacağını söyledi.

Babacan şunları kaydetti: “Parlamenter sisteme geçene kadar seçilecek cumhurbaşkanı ülkeyi nasıl yönetecek? Şu andaki sistem gibi ‘Ben aklıma eseni yaparım’ mı diyecek, yoksa kendini destekleyen partilerin görüşü ile onlarla istişare içerisinde mi bir yönetime tarzı ortaya koyacak? Bütün bunları belirlememiz gerekiyor. Bunları belirlemeden isim üzerinden bir tartışmayı çok yanlış buluyoruz. Öncelikle ne yapılır? Bir kurumu oluşturursunuz, kurumsal yapıyı sağlamlaştırırsınız, ondan sonra kurum için insan kaynağı yapısına bakarsınız. Şu anda biz, öncelikle kurumsal yapıyı çalışıyoruz. Koskoca devlet yapısını çalışıyoruz. Geçiş sürecinde ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğini çalışıyoruz. Bunlar bittikten sonra, ‘Peki hadi bakalım, bu işi en iyi kim yapar’, onu konuşmaya başlayacağız. Birkaç ay daha, altılı masadan kimse somut isim beklemesin. Her toplantımızda, ‘Bu toplantıda aday ortaya çıkacak mı, çıkmayacak mı’ diye beklenmesin. Çünkü biz bunu zaten ilan ettik. ‘Bu sürecin sonunda, seçim yaklaşınca konuşacağız’ dedik.”