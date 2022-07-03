‘Altılı masa’dan beşinci toplantı: Komisyon raporlarına son şekli verilecek

Altı muhalefet partisinin liderleri, İYİ Parti Genel Merkezi’nde beşinci defa bir araya geldi. Toplantının gündeminde komisyonların çalışmalarına ilişkin son değerlendirmeler, seçim sonrasında atılacak adımlara dair çalışmalar ve gündemdeki gelişmeler olacak.

Fotoğraf: İYİ Parti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ‘altılı masa’ toplantısı için bir kez daha bir araya geldi.

İYİ Parti’nin Çankaya’daki genel merkezinde düzenlenen toplantı saat 14:15 sularında başladı. Liderleri kapıda karşılayan ev sahibi Meral Akşener’le liderler gündemdeki siyasi gelişmeleri, ekonomiyi ve ‘altılı masa’nın gündemindeki konuları değerlendirecek.

Önceki toplantıların aksine bugünkü toplantı akşam yemeği yerine öğle yemeği olarak düzenlendi. Toplantıların uzun sürmesi ve geceyarısına kalması nedeniyle liderlerin toplantıları öğle saatine aldıkları öğrenildi.

Altı partinin lideri toplantının bitiminin ardından yazılı bir açıklama yayımlayacak.

Bugünkü toplantıda ‘anayasal ve yasal reformlar komisyonu’nun raporunun liderlerin onayına sunulması ve son şeklini alması bekleniyor. Rapor liderlerin belirleyeceği bir tarihte kurmaylar tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Öte yandan altı parti genel başkanının talimatıyla kurulan diğer komisyonların çalışmalarında gelinen son aşamalar da ele alınacak.

Liderlerin ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylık tartışmalarına karşı altı partinin ortak bir söylem belirlemesi de bekleniyor. ‘Altılı masa’nın adayı gündemde olmayacak.