Ankara’da muhalefet günü: HDP kongrede, ‘altılı masa’ toplantıda

Muhalefet partileri pazar gününü kongre ve toplantılar ile geçirecek. Sabah HDP’nin 5’inci Olağan Kongresi Ankara’da toplanırken, aynı gün öğle saatlerinde İYİ Parti Genel Merkezi’nde ‘altılı masa’yı oluşturan siyasi partiler altıncı kez bir araya gelecek.

Fotoğraflar: AA

HDP’nin Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kongresi ile yeni dönem eş genel başkanları ve yönetim kadrosu belirlenecek. Saat 10’da “Çözüm Biziz, Sözümüz Var” sloganıyla toplanacak kongreye 50 bin kişinin katılması hedefleniyor. HDP 5’inci Olağan Kongresi için çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü, yabacı delegasyon ve isme davetiye gönderildi.

HDP muhalefete de mesaj verecek

Kongreye HDP’nin bileşeni partilerin yanı sıra üçüncü ittifak için görüşmelerin yapıldığı sol ve sosyalist partiler, CHP, DEVA, Gelecek, Saadet, Tek Parti, Sol Parti, TKP ve HDP’nin Kürt siyasi partileri davet edildi. İYİ Parti, MHP ve AKP’ye ise davet gönderilmedi. Öte yandan Tahir Elçi, Medeni Yıldırım, Deniz Poyraz ve Garibe Gezer’in aileleri ile birlikte Şenyaşar ailesi de kongreye özel olarak davet edildi.

Kongre ile birlikte HDP’nin parti meclisinin ve karar organlarının büyük oranda değişmesi bekleniyor. Kongrede bin 50 delegenin oy kullanması beklenirken, danışma kurulu için Rıza Türmen, Mehmet Altan, Ali Bayramoğlu, Ahmet Telli, Ayşegül Devecioğlu gibi farklı kesimlerden aydın ve siyasetçilere teklif götürüldü. HDP’nin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın koltuklarını koruyacağı da geçtiğimiz günlerde partinin sözcüsü Ebru Günay tarafından açıklandı.

HDP kongresinde iktidara olduğu kadar muhalefete de önemli mesajlar verilmesi bekleniyor. Muhalefeti oluşturan ‘altılı masa’nın HDP’ye yönelik ‘mesafeli tutumları’ eleştirilirken, başta Kürt sorununun çözümü olmak üzere Türkiye’nin temel sorunlarında HDP’nin de muhatap olduğu vurgulanacak. Kongrede ayrıca cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de mesajlar verilmesi, muhalefete birlikte hareket çağrısı yapılması da bekleniyor.

Altılı masa ‘yol kazalarına’ izin vermeyecek

HDP’nin kongreden çağrı yapması beklenen muhalefet partileri ise İYİ Parti Genel Merkezi’nde partinin genel başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Son olarak 29 Mayıs’ta Gelecek Partisi’nde bir araya gelen CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi’nin genel başkanları son çalışmaları gözden geçirecek.

Toplantıdaki ana gündem maddelerinden biri, çalışmalarını tamamlayan ‘Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu’nun raporunun liderlerin onayına sunulması ve son şeklini alması olacak. Liderlerin toplantıda onaylamasının ardından raporun açıklanması için bir tarih belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacak. Öte yandan altı parti genel başkanının talimatı ile kurulan diğer komisyonların çalışmalarında gelinen son aşamalarda ele alınacak.

Toplantıdaki bir diğer gündem maddesinin ise geçiş sürecinin nasıl ve kimler tarafından yönetileceği, cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına liderlerin bakışı olacak.

Liderlerin bu kapsamda ‘Türkiye tarihinin seçimden önce kurulacak ilk koalisyonu’ olarak tarif edilen birliktelikte cumhurbaşkanı olacak kişinin yetkilerinin hangi mekanizmalar ile kullanılacağı, olası seçim zaferi sonrası ilk 100 gün hedefleri ve yapılacak atamaları da ele alması bekleniyor.

Her partinin ayrı ayrı yürüttüğü bu çalışmalar önceki komisyonlara benzer biçimde ortaklaştırılarak liderlere sunulacak ve onay ardından kamuoyu ile paylaşılacak. Liderler, atanacak bakanları, bakan yardımcılarını, cumhurbaşkanının değişmesi ile görevleri sona erecek bürokratların yerine gelecek isimleri ve yetki kullanımını da zamanı geldikçe görüşmelerde ele alacak. Partilerin kaynaklarından edinilen bilgilere göre altı parti ‘olası yol kazalarını’ engellemek adına, seçimden önce tüm kritik konuları mutabakat altına almayı hedefliyor.

Toplantıda cumhurbaşkanı adayı ismi üzerinden bir tartışma beklenmezken, adayın belirlenmesi için bir kez daha seçim takvimi vurgusu yapılması bekleniyor.