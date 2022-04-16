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Yaramazlara biraz batar!

‘Altılı masa’da hiç ‘cumhurbaşkanı adayı’ konuşulmamış


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı muhalefet partisinin bir araya geldiği toplantılarda cumhurbaşkanı adaylarının konuşulmadığını söyledi.

Fotoğraf: AA

KRT TV’ye konuşan Akşener, ‘Cumhur İttifakı’nın kendi adaylarını çok merak ettiğini, yeni seçim yasasını da benzer bir amaçla gündeme getirdiğini ifade etti.


İYİ Parti lideri, kendi adaylarını merak edenlere “Derhal seçim kararı alın, derhal açıklayalım” diye seslenirken, “Masada hiç ‘Cumhurbaşkanı şu mu olsun, bu mu olsun’ diye konuşmadık. Bunu da arkadaşlar zaten paylaştılar” ifadesini kullandı.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Mansur Yavaş’ın adının anılmasından gurur duyarım çünkü ittifakın adayı. İyi hizmet yapmasından, popülerliğinden isminin anılmasından onur duyarız. Merak ediyorlarsa hemen seçim kararı alsınlar 13’üncü cumhurbaşkanı kim olacak öğrensinler. Boy ölçüsü almanın yolu sandıktır. Sandıkta millet alır. Yüreğiniz yetiyorsa getirin sandığı.

‘Sistemin aynısını seçmeyeceğiz’

Bir şey gözden kaçıyor. Bu ucube sistemin değiştirilmesi Türkiye’de adaletin gerçekleşmesi için bu tek adam sisteminin kaldırılması için elbette Cumhurbaşkanlığı seçimini almalıyız. Aynı zamanda Meclis’te de çoğunluğu almalıyız. Erdoğan’ın gerçeklikten kopmasına neden olan yetki düzeni. Bu sistemin aynısını seçmeyeceğiz biz.

Biz o yetkileri şu kadar kullanacak birini seçmeyeceğiz. O yetkiler Türkiye’yi bu hale getirdi zaten. Erdoğan tadını çıkara çıkara kullanıyor o ayrı, konu Erdoğan değil sistemin bozukluğu. Ben genç bir grupla beraberdim, ağlayım mı bilemedim gencecik bir çocuk bana ‘Gençliğimizi elimizden aldılar’ dedi.

‘En kısa sürede…’

En kısa sürede parlamenter sisteme geçecek bir yol tutacağız. Çoğunluğu kazandığımız Meclis’le tek adamın sonsuz yetkilerinin büyük bölümünü Meclis’e bırakacağız. Temel sorun bu rejimdir, sistemdir. Bizim güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye geçişimize dair iddia ile yola çıktığımız bir seçim bu. Var sayalım Allah korusun kazanılamadı, bir sonraki seçimde Sayın Erdoğan’ın yerine geçecek adamı konuşuruz.”

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