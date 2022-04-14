Mansur Yavaş: Şimdiden sağlı sollu saldırı başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Cumhurbaşkanı adayımız” çıkışının kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Fotoğraf: ABB

Özdağ, partisinin CHP’li Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı gösterdiğini söylemiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla CHP’li bir ismin gelmesini ‘memnuniyet verici’ bulmuştu.

Özdağ’ın açıklaması muhalefetteki adaylık tartışmalarını hızlandırmıştı.

Yavaş konu hakkında “Açıklamalar bilgim dışında, görevime devam edeceğim” demişti. Bir diğer öne çıkan isim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’ysa “Kılıçdaroğlu benim de adayımdır” demişti ama iki isim de denklemden çıkmış değil.

Yavaş: Rahatsız oldum

Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Yavaş, Özdağ’ın açıklamalarından rahatsız olduğunu belirtti: ”Ben ‘millet ittifakı’nın belediye başkanıyım. Cumhurbaşkanı adayına altılı masa karar verecek. Bunu herkes biliyor. Hal böyleyken, böyle bir açıklamanın yeri yok, gereği de yok. Benimle görüşülmemiş. Bana sorulmamış. Benim fikrim alınmamış. Ben ‘Adayım’ dememişim. ‘Aday değilim’ diyorum üstelik. Buna rağmen Özdağ’ın kendi amacı doğrultusunda yaptığı bir hareket bu. Açıkçası rahatsız oldum.”

ABB Başkanı, MHP’li geçmişi nedeniyle ”Kürtler Yavaş’a oy vermez” açıklamalarınaysa herkese eşit hizmet verdiğini ve anketlerde yüksek çıktığını belirterek cevap verdi: ”Yine de sağlı sollu saldırı başladı şimdiden. Dün Oda TV’de bir şeyler çıkardılar. (Yavaş’ın eski miting konuşmasının kaydı) Üstelik Oda TV’de yayınlanan görüntüleri daha önce Beyaz TV’de Melih Gökçek yayınlattı. Düşünün artık, nereden nereye geldik.

‘Abone olduğumuz anketlerde rakamlar çok yüksek’

Durduk yere ismim üzerinden böyle yorumlar yapılması doğru değil. Kürtlerin Mansur Yavaş’a oy verip vermeyeceğini gidin anketçilere sorun. Vallahi hiç anket yaptırmadım, Türkiye çapında. Çünkü böyle bir şeyim yok. Ama abone olduğumuz anketlere bakıyorum, rakamlar çok yüksek çıkıyor.

Diyarbakır’da sokak röportajı yapıyorlar. Biri diyor ki “Mansur ne alaka, adamın neci olduğunu biliyorsun!” Diğeri “Abi öğrencilere, vatandaşa, garibana arka çıkıyor, adam ayırmıyor” diyor.

‘Ankara’da Kürtlerin yaşadığı bölgelerde anket yapsınlar’

Ankara’da Kürtlerin yaşadığı bölgeler var Haymana ve Bala’da. Orada anket yapsınlar. Seçimden önceki ve şimdiki fikirlerini öğrenmek isterim. Belediye ve kamu hizmeti yaparken insanların rengi, cinsiyeti, inancı sizi ne ilgilendirir? Buna göre vergi almıyorsunuz ki. Sokakta aç gezen insanın partisi ne olabilir? Bana ne yani! Bir anne çocuğuna süt götüremiyorsa kimliği ve kişiliği kimi ilgilendirir, öyle değil mi? Ben öyle bakıyorum.”