İtalya başbakanı: Erdoğan’a İstanbul Sözleşmesi’ne dönmeyi telkin ettim

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a İstanbul Sözleşmesi’ne tekrar katılmayı telkin ettiğini söyledi.

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Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’, 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla feshedilmişti.

Ankara’ya gelen Draghi, Erdoğan’la düzenlediği basın toplantısında “İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telkinde bulundum” dedi.

Cumhurbaşkanıysa konuyla ilgili yorum yapmadı.

Ne olmuştu?

Türkiye ile İtalya arasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Ankara ziyareti sırasında, eşit statüdeki Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in aksine, kendisine tekli koltuk ayarlanmadığı için bir süre ayakta kalmasının ardından kriz patlak vermişti.

Draghi, Nisan 2021’de konuya ilişkin şunları söylemişti: “Erdoğan’ın davranış şeklini kesinlikle onaylamıyorum, uygunsuzluk. Başkanın maruz bırakıldığı aşağılayıcı muamele beni çok üzdü. Fakat burada üzerinde durmamız gereken bir şey var…

‘Diktatör’ diyebileceğimiz kişilere ihtiyacımız da var. Görüş, fikir, davranış ve toplum vizyonu açısından farklılıklarımızı dile getirmekte açık olmalıyız ama ülkemizin çıkarları için işbirliğine de hazır olmalıyız. Doğru dengeyi bulmalıyız.”

Erdoğan da İtalya lidere “İtalya başbakanının yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir” diye karşılık vermişti.

İki lider birkaç ay sonra diplomatik trafik sonrası ‘barışmış’, G20 Liderler Zirvesi’nde bir araya gelmişti.