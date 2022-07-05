Tacizcisini öldüren lise öğrencisi ilk duruşmada tahliye edildi

Kars’ta kendisini 14 yaşından itibaren üç yıl boyunca taciz eden adamı öldürdüğü için yargılanan 18 yaşındaki lise öğrencisi A.E ilk duruşmada tahliye edildi.

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Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde Birdal Doğan’ı evinin yakınındaki köy meydanında silahla vurarak öldüren lise 11’inci sınıf öğrencisi A.E. hakkında hazırlanan iddianamede, ‘tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıla kadar hapis istenmişti.

Kars 1’inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu A.E, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

A.E., savunmasında Birdal Doğan’la aynı köyde yaşadıklarını ve komşuları olduğunu söyledi.

Doğan’ın 14 yaşından beri kendisini rahatsız ettiğini anlatan A.E., şunları dedi: “Maktul olay gününe kadar beni sürekli rahatsız ediyordu. Maktulün bana karşı ilk eylemi 2019’da meydana geldi. Çeşmeye su almaya gitmiştim. Yanıma gelip kolumdan tutarak ‘Ben seni seviyorum, karımı sevmiyorum, eşimi boşayacağım, seni karım yapacağım’ dedi. Ben de kendisine amca diye hitap etmiştim. Bu sözleri duyunca şok geçirdim. Neden böyle dediğini sordum, aşık olduğunu söyledi. Eve geldim, anneme anlattım.”

A.E., Doğan’ın sosyal medya hesaplarından ve telefondan da kendisini rahatsız ettiğini söyleyerek şunları dedi:

“Kızı adına sosyal medya hesabı açarak arkadaşlık isteği gönderdi, mesaj attı. İstekleri kabul etmedim. Olaydan üç ila dört ay önce eşi bizim eve gelerek hesabın eşine ait olduğunu söyledi. Böylece hesabı maktulün kullandığını öğrendim. Oğlunun da hesabından mesaj atıyordu. Numarasını gizleyerek beni arıyordu. Olaydan 1 yıl önce evin önünde halı yıkarken bana bakıp ‘Motoru, traktörü sattım, seni seviyorum, benimle kaç seni karım yapacağım’ dedi. Bu tür söylemleri olay gününe kadar devam etti.”

Doğan’ın kendisini kaçırmak için plan kurduğunu anlatan A.E., savunmasını şöyle tamamladı:

“Okuldayken arkadaşım yanıma gelerek ‘Sakın dışarıya çıkma, seni kaçıracaklar’ dedi, Arkadaşıma beni kaçırmasına yardım etmesi için para teklifinde bulunmuş. Abime haber verdim. Babam ve dayım bunun üzerine maktulü darp etmişler. Okulda yatılı olarak kalıyordum. Olay günü annem ve abim hastaneye gideceğinden yardım etmek amacıyla evde kaldım. Maktulden korktuğum için hayvanları normalde suya ben götürmezdim, o gün mecburen ben götürdüm.

Çeşmenin oradan bana bakıyordu, Birdal Doğan’dan korktuğum için mutfakta bulunan tabancayı yanıma aldım. Çeşmeye vardığımda maktul bana ‘Seni karım yapacağım, senin üzerinden para kazanacağım’ dedi ve üzerime geldi. Ben de korktum, cebimdeki silahı çıkarttım. O da ban ‘Vur, vur’ dedi. Bunun üzerine gözüm kapalı maktulün üzerine ateş ettim. Amacım maktulü korkutmaktı, öldürme kastım yoktu. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum.”

Tanık ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması, sanığın delil karartma ihtimalinin bulunmaması, aleyhindeki mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak sanık A.E.’nin tahliyesine karar verdi.

Tahliye kararına sevinen Azra E, gözyaşlarına hakim olamadı.

A.E.’nin avukatı Sinan Erdağı, gazetecilere, olayın çok vahim ve trajik olduğunu söyleyerek şunları dedi: “Yargılama tutuklu olarak devam etmekteydi. Mayıs ayında Türk Ceza Kanunu’nun 123’üncü maddesine ‘Israrla Takip Suçu’ diye bir fıkra eklendi. Bu sosyal medya, iletişim araçları ve fiziki takip ile insanları rahatsız eden kişilerin cezalandırılması ile ilgili bir madde. Azra bu fıkranın doğrudan mağduruydu. Yine müvekkilim cinsel saldırı suçunun mağduruydu, tacizlerin mağduruydu. Bugün Türk adaleti hakikaten cesurca bir karar vererek ilk duruşmada müvekkilim Azra’yı tahliye etti.”