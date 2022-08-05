Akşam Postası / 5 Ağustos 2022

Yöneylem’e göre ‘tablo kalıcılaştı’: AKP artık birinci parti değil
Yöneylem Araştırma’nın anketine göre AKP’nin kararsızlar dağıtılmadanki oy oranı yüzde 23,5’e geriledi. Yöneylem Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, AKP’nin CHP’nin arkasında kaldığı bir tablonun ‘kalıcılaştığını’ belirtti.
Gıda fiyatları dünyada hızla düşerken Türkiye’de katlanıyor
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre dünya gıda fiyatları endeksi, martta gördüğü 159,3’lük zirveye kıyasla temmuzda 140,9’a düştü. Gıda fiyatlarındaki düşüşe son beş günde tahıl koridorunun açılması da etkili oldu. Endeks haziranda 154,3 olarak açıklanmıştı.
Rezervler suyunu çekince: MB, dokuz aydan beri ilk defa BOTAŞ’a döviz satmadı
‘Sansür yasası’ olmadı, dezenformasyonla ‘mücadele’ merkezi kurdular
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturulduğunu duyurdu.
Çiçeği burnunda dezenformasyonla ‘mücadele’ başkanının ‘CV’si sağlam çıktı
Yediiklim haberi Soylu’yu kızdırdı: Ahlak fukaraları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KPSS skandalıyla gündeme gelen Yediiklim Yayınevi’nin tanıtım afişinde yer almasına ilişkin haberlere tepki gösterdi. Soylu, tanıtım afişindeki fotoğrafın bakanlıkta kaymakam adaylarıyla çekildiğini söyledi.
Eğitim uzmanı: KPSS Türkçe sorularında şifreleme var
‘Göz göre göre’ öldürülen Ezgi Zerkin’in annesi: Devletimde değişen bir şey yok
Deniz Özarslan isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu Ezgi Zerkin’i silahla vurarak katletti.
Nesine’ye ‘rekabet’ soruşturma kararı
Rekabet Kurumu, şans oyunları sitesi ‘nesine.com’ hakkında münhasırlık içeren dikey anlaşmalarla rekabeti ihlal suçlamasıyla soruşturma açtı.
Sancar’dan, Kılıçdaroğlu’nun ‘Roboski’ye adalet sözüne’ destek ve öneri
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu’nun Roboski ailelerini ziyaret etmesini ve adalet sözü vermesini ‘olumlu’ bulduğunu söyleyerek şunu ekledi: “Temeldeki Kürt sorununu görmezsek adalet talebimiz havada kalır.”
‘Dünyanın en büyüğü’: Anadolu Adliyesi’nde tavan çöktü
2013’te 350 milyon TL maliyetle yapılan ve ‘dünyanın en büyük adliyesi’ ünvanıyla tanıtılan İstanbul Anadolu Adliyesi’nde, sulh ceza mahkemelerinin bulunduğu B Blok 1’inci kattaki asma tavan çöktü.
Ankara ve İzmir’de Halk Ekmek’e zam
Ankara ve İzmir’de Halk Ekmek fiyatları zamlandı. İki kentte de ekmek önümüzdeki pazartesiden itibaren 3 TL’ye satılacak.
15 milyar dolar havada kaldı: Rosatom, Akkuyu için finansman arıyor
Rusya’dan 15 milyar dolar kaynak aktarılacağı öne sürülen Akkuyu projesinde Rosatom’un, inşaatı tamamlamak için 6,1 milyar dolar finansman arıyor.
Bakan Özer: Okul yöneticileri ve öğretmenlerin tefekkür edeceği bir alan oluşturacağız
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ‘okul yöneticilerinden başlayıp öğretmenlerin tefekkür edeceği bir alan oluşturmak için önemli bir adım atacaklarını’ söyledi.
Eğitim sistemini eleştiren bakan, meğer AKP öncesini kastetmiş: Cımbızlamışlar
Rusya: Türkiye’nin Suriye’de haklı güvenlik endişeleri var
Rusya, Türkiye’nin Suriye konusunda haklı güvenlik endişeleri olduğunu ve bunları dikkate alacaklarını açıkladı.