Akşam Postası / 5 Ağustos 2022

Yöneylem’e göre ‘tablo kalıcılaştı’: AKP artık birinci parti değil

Yöneylem Araştırma’nın anketine göre AKP’nin kararsızlar dağıtılmadanki oy oranı yüzde 23,5’e geriledi. Yöneylem Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, AKP’nin CHP’nin arkasında kaldığı bir tablonun ‘kalıcılaştığını’ belirtti.

Gıda fiyatları dünyada hızla düşerken Türkiye’de katlanıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre dünya gıda fiyatları endeksi, martta gördüğü 159,3’lük zirveye kıyasla temmuzda 140,9’a düştü. Gıda fiyatlarındaki düşüşe son beş günde tahıl koridorunun açılması da etkili oldu. Endeks haziranda 154,3 olarak açıklanmıştı.

‘Sansür yasası’ olmadı, dezenformasyonla ‘mücadele’ merkezi kurdular

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturulduğunu duyurdu.

Yediiklim haberi Soylu’yu kızdırdı: Ahlak fukaraları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KPSS skandalıyla gündeme gelen Yediiklim Yayınevi’nin tanıtım afişinde yer almasına ilişkin haberlere tepki gösterdi. Soylu, tanıtım afişindeki fotoğrafın bakanlıkta kaymakam adaylarıyla çekildiğini söyledi.

‘Göz göre göre’ öldürülen Ezgi Zerkin’in annesi: Devletimde değişen bir şey yok

Deniz Özarslan isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu Ezgi Zerkin’i silahla vurarak katletti.

Nesine’ye ‘rekabet’ soruşturma kararı

Rekabet Kurumu, şans oyunları sitesi ‘nesine.com’ hakkında münhasırlık içeren dikey anlaşmalarla rekabeti ihlal suçlamasıyla soruşturma açtı.

Sancar’dan, Kılıçdaroğlu’nun ‘Roboski’ye adalet sözüne’ destek ve öneri

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu’nun Roboski ailelerini ziyaret etmesini ve adalet sözü vermesini ‘olumlu’ bulduğunu söyleyerek şunu ekledi: “Temeldeki Kürt sorununu görmezsek adalet talebimiz havada kalır.”

‘Dünyanın en büyüğü’: Anadolu Adliyesi’nde tavan çöktü

2013’te 350 milyon TL maliyetle yapılan ve ‘dünyanın en büyük adliyesi’ ünvanıyla tanıtılan İstanbul Anadolu Adliyesi’nde, sulh ceza mahkemelerinin bulunduğu B Blok 1’inci kattaki asma tavan çöktü.

Ankara ve İzmir’de Halk Ekmek’e zam

Ankara ve İzmir’de Halk Ekmek fiyatları zamlandı. İki kentte de ekmek önümüzdeki pazartesiden itibaren 3 TL’ye satılacak.

15 milyar dolar havada kaldı: Rosatom, Akkuyu için finansman arıyor

Rusya’dan 15 milyar dolar kaynak aktarılacağı öne sürülen Akkuyu projesinde Rosatom’un, inşaatı tamamlamak için 6,1 milyar dolar finansman arıyor.

Bakan Özer: Okul yöneticileri ve öğretmenlerin tefekkür edeceği bir alan oluşturacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ‘okul yöneticilerinden başlayıp öğretmenlerin tefekkür edeceği bir alan oluşturmak için önemli bir adım atacaklarını’ söyledi.

Rusya: Türkiye’nin Suriye’de haklı güvenlik endişeleri var

Rusya, Türkiye’nin Suriye konusunda haklı güvenlik endişeleri olduğunu ve bunları dikkate alacaklarını açıkladı.