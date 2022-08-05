Bakan Özer: Okul yöneticileri ve öğretmenlerin tefekkür edeceği bir alan oluşturacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ‘okul yöneticilerinden başlayıp öğretmenlerin tefekkür edeceği bir alan oluşturmak için önemli bir adım atacaklarını’ söyledi.

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Tefekkür, İslam dininde ‘kainatı, varlıkları, doğayı, kendini ve Allah’ı düşünmek, kainattaki düzenden ders çıkarmak’ anlamına geliyor.

Özer, İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nde, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu Kütüphanesi Açılış Programı’na katıldı.

Milli Eğitim bakanı şunları dedi: “Kültür tarihiyle ilgili bir ders çalışmamız var. Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamızdır. Bu atmış olduğumuz her bir adımı birleştirecek olan ama öncelikle okul yöneticilerinden başlayıp öğretmenlerin kültür tarihiyle tanışacakları, zenginleşecekleri, düşünecekleri, tefekkür edecekleri bir alan oluşturma bağlamında önemli bir adım atacağız.”