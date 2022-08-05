Söğütlüçeşme’de ağaç kıyımı: Çevredekiler AVM’ye ihtiyaç olmadığını söylüyor

CANAN COŞKUN

İstanbul Kadıköy’deki Söğütlüçeşme Marmaray istasyonundaki ‘Viyadük İnşaatı ve Çevre Düzenleme İşi’ adı altındaki ağaç kıyımı Diken tarafından görüntülendi. Yaya trafiğine kapatılan kısmın önceki ve şimdiki hali alışveriş merkezi yapılacağı belirtilen alanın ağaçtan arındırıldığını ortaya koyuyor.

Çevredeki esnafsa yakınlardaki iki alışveriş merkezinin işlerini olumsuz etkilediğini hatırlatarak, yeni bir alışveriş merkezinin işlerini daha da kötü hale getireceğini söylüyor.

Haziranda kapatıldı

Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunun altında bulunan ağaçlık alan geçen haziranda yaya trafiğine tamamen kapatıldı. Önceden metrobüs ve Marmaray istasyonlarına giden bir yaya yolunun bulunduğu alanın etrafına üzerinde ‘Viyadük İnşaatı ve Çevre Düzenleme İşi’ yazan paneller takıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), içeride ne yapıldığını bugüne kadar açıklamazken, ekoloji örgütleri birkaç gün önce söz konusu alanda 250 ağaçın kesildiğini ortaya çıkardı.

Söğütlüçeşme’de yapılmak istenen alışveriş merkeziyle ilgili daha önce Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi dava açmıştı. Alışveriş merkezinin imar planının ve ‘Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli değildir’ kararının iptali istemiyle açılan davalar TCDD ve İstanbul Valiliği aleyhine sonuçlanmıştı.

526 ağaç bulunuyordu

İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi’nin davacıların lehine verdiği kararda söz konusu alanda 526 tane ağacın bulunduğu belirtilmişti. Kararda yer alan Kadıköy İklim Adaptasyon Eylem Planına göre, Kadıköy’de kişi başına düşen yeşil alan 3,03 metrekare. Alışveriş merkezi yapılırsa kişi başına düşen yeşil alan özellikle Kadıköy’de daha da düşecek.

Trafik yoğunluğu yaratılacak

Mahkemenin kararına göre, alışveriş merkezi yapılmak istenen alan araç ve insan yoğunluğunun yüksek olduğu bir nokta. Metrobüs, Marmaray, hızlı tren ve karayolunun kesiştiği bu noktaya ek yapılaşma imkânı verilmesiyle bölgede yeni trafik çekimi yaratılacak.

Yapılaşma için riskli bölge

Söğütlüçeşme ve civarında dere yatakları bulunuyor. Bu yataklar yıkılmış binaların atıklarının atıldığı alanlar olarak kullanılmış, kimi kesimlerde insan eliyle akarsu yatakları düzenlenip deniz dolguları yapılmış. Mahkeme kararında bulunan jeolojik yapı raporuna göre, bu bölgeler yapılaşma konusunda riskli bölgeler arasında yer alıyor. Mahkeme, tüm bu nedenlerle ÇED gerekli değildir kararının hukuka uygun olmadığını belirterek kararı iptal etmişti, ama bahsi geçen alanla ilgili sonradan yeni imar planları yapıldı. Yeni imar planı kapsamında yine ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi.

‘AVM açılırsa esnaflık biter’

Çevrede işletmeleri bulunan kişilerle yaptığımız görüşmelerde esnaf, alışveriş merkezini istemediğini söylüyor. İsimlerini saklı tuttuğumuz esnafın görüşleri şöyle:

*Buraya bir alışveriş merkezi yapılmasını istemiyorum. Ağaç varken AVM’ye gerek yok.

*Kadıköy’deki tek yeşil alan burasıydı. Burayı da AVM yapacaklar, bunu desteklemiyorum.

*Burası bölge itibariyle zaten kalabalık bir yer. Özellikle maç günleri kalabalık iyice artıyor. Üstüne bir de AVM yapılırsa yoğunluk daha da artar.

*Ağaçların kesilmesi vicdani bir olay değil. Nefes aldığımız, yeşil gördüğümüz tek yer burası. Her şey ticaret mi, rant mı? Beton deryasına döndü her yer. 20 yıldır burada esnafız, burada bir alışveriş merkezi ihtiyacı yok. Etraftaki işletmelerin hepsi küçük esnaf zaten. Bir de alışveriş merkezi açılırsa esnaflık biter.

*Buraya alışveriş merkezi yapılması esnaf için iyi olmaz. Akasya AVM ve Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi bile kötü etkiliyor işlerimizi. Hasanpaşa ve Fikirtepe sakinleri önceden çevre esnaftan alışveriş yapardı ama şimdi insanlar alışverişe AVM’lere gidiyor.