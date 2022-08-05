Kılıçdaroğlu’ndan ODTÜ mesajı: Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenecek mezuniyet töreninde rektörlüğün yerleşkeye getirdiği ‘birinci derece aile yakını kısıtlaması’nı eleştirdi: “Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca.”

Fotoğraf: Twitter

‘Kayyım rektör’ Verşan Kök, ODTÜ’de her yıl Devrim Stadyumu’nda öğrencilerin siyasi ve mizahi içerikli pankartlarıyla gündeme gelen mezuniyet töreninin iptal edildiğini temmuzun başında e-postayla duyurmuştu. Öğrenciler başta olmak üzere okulun bileşenleri, yol haritası belirlemek için çalışmalara başlamıştı.

Kılıçdaroğlu, mezuniyet törenlerine izin verilmemesi halinde orada olacaklarını bildirmişti.

CHP lideri bugün Twitter üzerinden şunları yazdı: “Yarın ODTÜ’de Devrim Stadyumu’nda öğrenciler mezuniyetlerini kutlayacaklar, bu güzel. Rektörlük yerleşkeye girişlere ‘birinci derece aile yakını’ kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok. Gençler ve aileleri mezuniyeti gönüllerince kutlasınlar. Gençlerin gözlerinden öpüyorum, hepsini tebrik ediyorum!”

Kılıçdaroğlu, öğrencilerin ‘amaçlarına ulaştığını söylese’ de rektörlük Devrim Stadyumu’nda mezuniyete onay vermiş değil. Okulda ‘kayyım rektör’ baskısı artarken Diken’e konuşan öğrenciler yarın düzenleyecekleri alternatif mezuniyette polis müdahalesi bekliyor.

Boğaziçi’ne de destek

CHP lideri aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi’nde engellenmeye çalışan mezuniyeti de hatırlatarak “Boğaziçi öğrencileri de yapacağız derlerse yanlarındayım” diye yazdı.

Boğaziçi’nde de temmuzun başında düzenlenmesi planlanan toplu mezuniyet ‘maddi gerekçelerle’ iptal edilmiş ve her bölümün kendi içinde mezuniyet düzenlemesine karar verilmişti. Rektörlük, mezuniyetten iki gün önce de “Mezuniyette protesto düzenlerseniz mezun kartlarınız iptal ederiz” diyerek öğrencileri tehdit etmişti. Sonrasında bazı öğrencilerin mezun kartları iptal edildi.

Kılıçdaroğlu değinmese de Boğaziçili öğrenciler, engellemelere ve güvenlik müdahalesine rağmen 5 Temmuz’da toplu bir şekilde alternatif mezuniyet düzenlemişti.