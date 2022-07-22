ODTÜ’lü akademisyenlerden öğrencilere mezuniyet desteği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) akademisyenleri, rektörlüğün engellemesi sonrası öğrencilerin mezuniyet talebine destek mesajları yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversiteye atadığı ‘kayyım rektör’ Verşan Kök, ‘güvenlik gerekçesiyle’ geleneksel olarak düzenlenen toplu mezuniyeti iptal etmişti.

Kök, ODTÜ’de her yıl Devrim Stadyumu’nda öğrencilerin siyasi ve mizahi içerikli pankartlarıyla gündeme gelen mezuniyet töreninin iptal edildiğini temmuzun başında e-postayla duyurmuştu.

E-postaya göre, bölümler kendi mezuniyet törenlerini ayrı ayrı düzenleyecek. Yani öğrenciler ayrı tutularak geçit engellenecek.

Öğrenciler başta olmak üzere okulun bileşenleri, yol haritası belirlemek için çalışmalara başlamıştı.

Diken’e konuşan öğrenciler 30 Temmuz’da protesto düzenleyerek rektörlüğü mezuniyeti Devrim’de düzenlemeye çağırmaya, eğer olumlu cevap gelmezse 6 Ağustos’ta Devrim’de ‘alternatif mezuniyet’ düzenlemeye karar verdiklerini anlatmıştı.

Öğrenciler, “Öğretim üyelerinin desteğinin yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bu yüzden, süreç içerisinde onların da desteğini almaya çalışacağız” diye de eklemişti.

Bunun üzerine ODTÜ bölümlerinin neredeyse tamamı öğrencilere destek mesajı yayınladı.

İlk olarak 16 Temmuz’da matematik bölümü, desteğini bölüm sitesinden yayımlanan bir metinle ilan etmişti. Onu bilgisayar, elektrik-elektronik ve endüstri mühendisliği bölümleri takip etmişti.

Bugün itibarıyla ODTÜ’de bulunan 38 bölümün 36’sı öğrencilere destek açıklaması yayınladı. Açıklamaların genelinde öğrencilerin Devrim’de mezuniyetin talebinin haklı ve meşru olduğu kaydedilirken, rektörlük öğrencilerin talebini dinlemeye çağırılıyor.

Bölümlerin destek mesajlarını derleyen ‘Kendine Gel ODTÜ’ adlı öğrenci inisiyatifinin belirttiğine göre de makina mühendisliği ve İngilizce öğretmenliği bölümleri öğrencilere destek mesajı yayınlamadı.