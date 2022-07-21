Kılıçdaroğlu’ndan ODTÜ ve Boğaziçililere destek: Kimse evlatlarımızın mezuniyet törenini çalamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplu mezuniyet töreni iptal edilen ODTÜ öğrencilerine destek verdi. Mezuniyetin geleneksel mekanlarda yapılması gerektiğini dile getirerek “Kimse evlatlarımızın mezuniyet törenini çalamaz” dedi.

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Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra toplu mezuniyet töreni ODTÜ’de de iptal edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ODTÜ’ye rektör atanan ‘kayyım’ Verşan Kök, ‘güvenlik’ gerekçesiyle toplu mezuniyet törenini ve geçidini iptal etti. Bir süredir mezuniyetle ilgili çalışmalarına devam eden öğrencilere Kılıçdaroğlu destek verdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter’da şunları yazdı: “Sarayın kayyum rektörleri gençlerin mezuniyet törenlerini iptal ediyor. Boğaziçi ve ODTÜ öğrencileri, aileleriyle birlikte okullarının geleneksel mekanlarında törene katılmalıdır. Bu kararı vermeleri halinde, ben ve milletvekillerimiz onları alkışlamak için orada olacağız. Kimse evlatlarımızın mezuniyet törenini çalamaz. Ayrıca öğrenciler kendi mekanlarında, okuldan bağımsız bir organizasyon yapmak isterlerse, her türlü lojistik desteği vermeye de hazırız. Sarayın kayyum rektörleri; bu haksız, hukuksuz, vicdansız tutumlarınızdan vazgeçin. Öğrencilere şiddet, baskı uygulamayın. Bakın, yapmayın bunu.”

Sarayın kayyum rektörleri gençlerin mezuniyet törenlerini iptal ediyor. Boğaziçi ve ODTÜ öğrencileri, aileleriyle birlikte okullarının geleneksel mekanlarında törene katılmalıdır. Bu kararı vermeleri halinde, ben ve milletvekillerimiz onları alkışlamak için orada olacağız. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 21, 2022

Diken’e öncesinde konuşan ODTÜ’lü öğrenciler, yönetimin protestodan çekindiği için toplu mezuniyeti iptal ettiğini ve öğrencilere yönelik baskısını artırdığını söylemişti.

ODTÜ’lüler, bir süredir mezuniyet için yol haritası belirlemeye çalışıyordu. Toplantılardan sonra 30 Temmuz’da rektörlük önünde protesto düzenleyip toplu mezuniyetin Devrim Stadyumu’nda yapılması yönünde çağrıda bulunulmasına karar verildi. Eğer rektörlük buna cevap vermezse 6 Ağustos’ta Devrim’de alternatif mezuniyet düzenlenecek.

ODTÜ’lüler, bu sırada da akademisyenlerin desteğini almaya çalışıyordu. 20’nin üzerinde bölüm öğrencilere destek verdi.

Boğaziçi’nde toplu mezuniyet iptal edilmişti

Boğaziçi’nde de temmuzun başında düzenlenmesi planlanan toplu mezuniyet ‘maddi gerekçelerle’ iptal edilmiş ve her bölümün kendi içinde mezuniyet düzenlemesine karar verilmişti. Rektörlük, mezuniyetten iki gün önce de “Mezuniyette protesto düzenlerseniz mezun kartlarınız iptal ederiz” diyerek öğrencileri tehdit etmişti. Sonrasında bazı öğrencilerin mezun kartları iptal edildi.

Boğaziçili öğrenciler, engellemelere ve güvenlik müdahalesine rağmen 5 Temmuz’da toplu bir şekilde alternatif mezuniyet düzenlemişti.