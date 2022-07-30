ODTÜ’lülerden rektörlük önünde protesto: Mezuniyetin yeri Devrim’dir

ODTÜ’lüler, mezuniyetlerinin iptal edilmesinden sonraki çalışmalarına devam ediyor. Bugün, ODTÜ’lüler, rektörlüğü mezuniyeti Devrim Stadyumu’nda düzenlemeye çağırdı.

Fotoğraf: Twitter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ODTÜ’ye rektör atanan ‘kayyım’ Verşan Kök, ‘güvenlik’ gerekçesiyle mizaha ve politik eleştirilere sahne olan ve pankartlarla düzenlenen ODTÜ kültürünün önemli bir parçası toplu mezuniyet töreni ve geçidini temmuzun başında atılan bir e-postayla iptal etmişti. E-postaya göre, her bölüm mezuniyeti ayrı ayrı kendi içinde düzenleyecek.

Okulun bileşenleri, kararı kabul etmeyerek düzenlenen toplantılar aracılığıyla yol haritası çıkarmıştı. Planlarını önceden Diken’e açıklayan ODTÜ’lüler, önce rektörlük önünde protesto düzenleyecek ve rektörlüğü ‘mezuniyeti Devrim’de düzenlemeye’ çağıracaktı. Sonrasında, çağrıya olumlu cevap gelse de gelmese de mezuniyeti Devrim’de düzenleyeceklerdi. Bu sırada da akademisyenlerin desteği almaya çalışacaklardı.

ODTÜ’deki tüm bölümler, yayımladıkları mesajlarla öğrencilerin taleplerinin haklı olduğunu ve onların yanında yer aldıklarını duyurmuştu. Bugün de öğrenciler, rektörlük önünde protesto düzenledi.

ODTÜ’lüler duruşlarını değiştirmedi. Rektörlüğü mezuniyeti Devrim’de düzenlemeye davet ettiler. Protesto sırasında ve sonrasında paylaşılan mesajlara göre de bileşenler, rektörlük mezuniyete düzenlemeyi üstlense de üstlenmese de öncesinde söyledikleri gibi mezuniyeti 6 Ağustos’ta Devrim’de düzenlemeye kararlılar.

Tüm ODTÜ bileşenlerinin katılımıyla rektörlük önünde eylemimizi gerçekleştirdik. Buradan tekrar duyuruyoruz, rektörlük 6 Ağustos'ta mezuniyeti yapmayı üstlense de üstlenmese de mezuniyet DEVRİM'de yapılacak. Ne iktidar ne rektör ODTÜ bizimdir!#ODTÜMezuniyetininYeriDevrimdir pic.twitter.com/kmurrI7UBj — ODTÜ Savunulmalıdır (@OdtuSavunulmali) July 30, 2022

Bugün, ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle ODTÜ ormanlarına girmesi de protesto edildi.