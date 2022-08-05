ODTÜ’de ‘kayyım’ın oyunu: Devrim’de mezuniyet düzenlenmesin diye uğraşıyor

MEHMET BARAN KILIÇ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ODTÜ’ye atadığı ‘kayyım rektör’ Verşan Kök, ‘güvenlik gerekçesiyle’ geleneksel olarak düzenlenen toplu mezuniyeti iptal etmişti. Öğrenciler, inisiyatif alarak 6 Ağustos’ta alternatif mezuniyet düzenleme kararı almışlardı. Mezuniyet öncesi kayyım yönetimin baskıları artıyor.

Fotoğraf: Twitter

Kök, ODTÜ’de her yıl Devrim Stadyumu’nda öğrencilerin siyasi ve mizahi içerikli pankartlarıyla gündeme gelen mezuniyet töreninin iptal edildiğini temmuzun başında e-postayla duyurmuştu.

E-postaya göre, bölümler kendi mezuniyet törenlerini ayrı ayrı düzenleyecek. Yani öğrenciler ayrı tutularak geçit engellenecek.

Mezuniyetin iptal edildiğini duyuran e-posta

Öğrenciler başta olmak üzere okulun bileşenleri, yol haritası belirlemek için çalışmalara başlamıştı.

Diken’e önceden konuşan öğrenciler 30 Temmuz’da protesto düzenleyerek rektörlüğü mezuniyeti Devrim’de düzenlemeye çağırmaya, eğer olumlu cevap gelmezse 6 Ağustos’ta Devrim’de ‘alternatif mezuniyet’ düzenlemeye karar verdiklerini anlatmıştı.

Öğrenciler, “Öğretim üyelerinin desteğinin yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bu yüzden, süreç içerisinde onların da desteğini almaya çalışacağız” diye de eklemişti.

Bölümler, destek açıklaması yayımlayarak öğrencilerin yanında olduğunu duyurmuştu. Açıklamaların genelinde öğrencilerin Devrim’de mezuniyetin talebinin haklı ve meşru olduğu kaydedilirken, rektörlük öğrencilerin talebini dinlemeye çağırılıyor.

30 Temmuz’da da ODTÜ’lüler, dedikleri gibi rektörlük önünde protesto düzenlediler. Protestoda rektörlük, mezuniyeti toplu bir şekilde geleneksel haliyle Devrim Stadyumu’nda düzenlemeye çağrıldı. Rektörlükten olumlu cevap gelmedi.

30 Temmuz’daki eylem. Fotoğraf: Twitter

Öğrenciler, 6 Ağustos’ta mezuniyet düzenlemek için çalışmalarını tamamladı. Bu sırada da okul yönetiminin belirlediği bölüm içi mezuniyet törenleri de düzenlenmeye devam ediyor. Ama alternatif mezuniyet öncesi kayyım yönetim baskısını artırdı.

Bölüm içi mezuniyet törenleri protestolara sahne oldu

Bölüm içi mezuniyetler 2 Ağustos’ta başladı ve törenlerde protestolar düzenleniyor. Protestolarda “Mezuniyetin yeri Devrim’dir” deniyor.

Bilgisayar mühendisliğinden bir öğrencinin aktardığına göre, öğrenciler, diploma verilmek için isimleri okunduğunda cübbeleri çıkartıp bıraktılar ve diplomalarını almayıp yönetimi protesto etti.

Yine diğer bölümlerin mezuniyet törenleri de benzer protestolara sahne oldu. Örneğin Mimarlık Fakültesi Topluluğu, fakültenin mezuniyet törenindeki protesto görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Fakültemizin 2022 mezunları 4 Ağustos günü Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde yaptıkları protesto ile 6 Ağustos Cumartesi saat 17.00'de Devrim Stadyumu'nda yapacağımız mezuniyet törenine çağrıda bulundu. #6AĞUSTOSTADEVRİMDEYİZ pic.twitter.com/VjGBboNqmE — ODTÜ Mimarlık Fakültesi Topluluğu (@Mimarlikodtu) August 5, 2022

Öğrencilerin aktardığına göre törende diplomasını almayan kişilerin sonrasında diplomasını alması çeşitli sebeplerle engelleniyor. Öğrenci işleri, öğrencilere, 22 Ağustos’a kadar diplomaların verilmeyeceğini söylemiş. Bölüm sekreterlikleri de çeşitli bahanelerde diplomalarının teslimini öteliyor.

Yurtta konaklama engelleniyor

Öğrencilerin dediğine göre, bölüm içi mezuniyet döneminde öğrenci ve velilerin yurtlarda konaklama hakkı bulunuyor. Velilere atılan bir e-postayla, bu, bölüm içi mezuniyetlerle sınırlı bırakıldı. 6 Ağustos’ta yani alternatif mezuniyet düzenleneceği gün “Kalabilirsiniz” denen velilere sonrasında “Kalamazsınız” dendi.

Aynı durumun öğrenciler için de geçerli olduğu söyleniyor. Öğrencilerin ilettiğine göre, yurt müdürlüğü, bölüm içi mezuniyet durumuna göre öğrencileri 5 Ağustos gündüz vaktinde ya da 5 Ağustos gecesi konakladıktan sonra çıkarmaya zorluyor.

Soruşturmalar arttı, süreçler usulsüz yürütülüyor

Diken’e konuşan öğrencilerin aktardığına göre, yönetim, öğrencileri yıldırmak için muhalif gördüğü öğrencilere daha fazla soruşturma açmaya başladı. Öğrencilerin ifadesiyle adeta ‘cadı avı’ başlatıldı.

Bu soruşturmalardan bazıları sosyal medyada da yansıdı. Örneğin bir öğrenciye sosyal medya paylaşımları yüzünden soruşturma açıldı. Söz konusu paylaşımlarda, “Mezuniyet iptali konusunda Verşan Kök haklıdır” konulu bir e-posta atan öğretim üyesi eleştirilmişti.

ODTÜ’nün Atanmış Rektörü Verşan Kök hakkımda Disiplin Soruşturması açtırmış. Konunun detayları ile kendisine cevabım aşağıdaki gibidir. #ODTÜMezuniyetininYeriDevrimdir#6AĞUSTOSTADEVRİMDEYİZ #VerşanKökODTÜyeRektörOlamaz pic.twitter.com/QUYbTSQguY — Armen (@armen_day) August 4, 2022

Bunun haricinde soruşturma süreçleri usulsüz şekilde yürütülüyor. Başka bir öğrenciye de, savunmasının alındığı sırada konuşması kesildi, savunmasına eklemek istediği ifadeler eklenmemeye çalışıldı ve psikolojik baskı uygulandı.

Dün ODTÜ'de yaşadığım hukuksuzluğa dair açıklamamdır. Yapılan bütün hukuksuzluklara rağmen dimdik karşılarındayım ve haklarımı savunmaya devam edeceğim. Yıldırmaya ve korkutmaya dayalı kayyum politikaları boşunadır. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız! pic.twitter.com/gkGC5j00yj — Mangolusoydangil (@MahaleYanarkene) August 2, 2022

Disiplin cezası yiyen öğrenciler de var.

Öğrencilerin dediğine göre, soruşturma ve cezalarla öğrencileri yıldırmaya ve bir baskı ortamı oluşturulmaya çalışılıyor.

Mezuniyete müdahale beklentisi

Öğrenciler, mezuniyete müdahale edileceğiyle ilgili söylentilerin dolaştığını söylüyor. Öğrenciler, törende bazı polislerin duyum aldıklarını iletti. Bunun haricinde 6 Ağustos’ta kampüse girişlerin kısıtlanabileceği konuşuluyor.

Bu, daha önce de bahar şenliklerinde yaşandı. Yönetim, ansızın yayımladığı kararnamelerle, kararnamenin yayımlandığı gün kampüse girişleri kısıtlamıştı.

Mezuniyetin iptal edildiğini duyuran metinde de, ‘güvenlik gerekçeleri’ iptale neden olarak öne sürülmüştü. Bunun da kullanılarak mezuniyete müdahale edilebileceği konuşuluyor.

Öğrencilerin hareketinde okulun mezunlar derneği de aktif olarak destekliyor. Mezunların da 6 Ağustos’ta alternatif mezuniyette olması bekleniyor. Yönetimin, mezunların girişinin engellenebileceği bekleniyor.

Öğrenciler, mezunların, velilerin ve akademisyenlerin de törende olmasını ve katılımcı sayısının fazla olması, yönetimin törene müdahale etmesini engelleyebilir ama kalabalık oluşmasını engellemek için de okula girişler kısıtlanabilir.

Akademisyenler de Devrim’de olacak

Akademisyenler, öğrencilerin yanında olduğunu ve mezuniyet taleplerinin meşru olduğunu dile getiren destek açıklamalarında bulunmuştu.

Öğrencilerin aktardığına ve bölüm içi mezuniyet törenlerindeki tavırlarına göre, akademisyenlerin öğrencilere desteği devam ediyor. Aktarılana göre, alternatif mezuniyette yoğun akademisyen katılımı olacak.