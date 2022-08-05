Sancar’dan, Kılıçdaroğlu’nun ‘Roboski’ye adalet sözüne’ destek ve öneri

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu’nun Roboski ailelerini ziyaret etmesini ve adalet sözü vermesini ‘olumlu’ bulduğunu söyleyerek şunu ekledi: “Temeldeki Kürt sorununu görmezsek adalet talebimiz havada kalır.”

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TSK’ya bağlı savaş uçaklarının 2011’deki bombardımanı sonucu Şırnak’ın Gülyazı ve Ortasu köylerinden 34 köylü hayatını kaybetmişti. Bu tarihine ‘Roboski katliamı’ diye geçmişti. Roboskili aileleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu, katliamda yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret ederek, ‘olayı aydınlatma’ sözü vermişti.

Sancar, dün TELE1’de Enver Aysever’in sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretini de değerlendirdi.

Aysever’in, Kılıçdaroğlu’nun bölgeye Roboski dediği için eleştirildiğini hatırlatmasının ardından Sancar, “‘Roboski neresi’ sorusunun da yine bir ayrımcılık ve Kürt sorununun bir başka örneği olduğunu unutmayalım… Şehir, kasaba, köy yüz yıllarca bir adla biliniyor, sonra birileri bu ismi değiştiriyor ve sizin bu ismi kullanmanızı da hainlik olarak görüyor. Orası Roboski’dir ve artık Roboski katliamı olarak biliniyor” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun ziyaretiyle ilgili şunları ekledi: “Kemal beyin oraya gitmesi olumlu bir harekettir. Doğrudan doğruya bu kadar ağır bir katliamın mağdurlarıyla bir araya gelmesi değerlidir. Adalet talebini ailelerden duyması ve ‘Adaletin gerçekleşmesi için uğraşacağım’ diye taahhütte bulunması önemlidir.

Ancak burada adalet nerede ve nasıl sağlanır? Roboski’de 34 kişi bombalarla katledildi ve kimse cezalandırılmadı. Bunun temelindeki Kürt sorununu, Kürt sorununa bakışı görmezsek adalet talebimiz bir süre sonra havada kalır.”