Kılıçdaroğlu’ndan Roboskili ailelere ‘adalet’ sözü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roboski katliamında yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret ederek, ‘olayı aydınlatma’ sözü verdi.

CHP lideri, KPSS’deki soru skandalına ilişkin de ‘devletteki çürümeye‘ dikkat çekti.

Fotoğraf: Diken

TSK’ya bağlı savaş uçaklarının 2011’deki bombardımanı sonucu Şırnak’ın Gülyazı ve Ortasu köylerinden 34 köylü hayatını kaybetmişti. Bu tarihine ‘Roboski katliamı’ diye geçmişti.

‘Helalleşme’ ziyaretleri kapsamında Roboski’ye gelen Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun güvenlik önlemleriyle mağdurlarla buluştu.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Roboski katliamını aydınlatma sözü verdi: “8 Aralık 2021 tarihinde acı bir olay gerçekleşti. Acı hala dinmiş değil. Dinmesi için olayın aydınlatılması gerekiyor. Ben aydınlatacağımın sözünü vermek için buradayım. Adaleti sağlamadan helalleşme olmaz. Ölenler elbet geri gelmeyecek ama annelerin acısının biraz olsun dinmesi gerekiyor. Biz bu adaleti sağlayacağız, bu bizim görevimizdir. Eğer adaleti sağlarsanız toplumda huzuru, barışı sağlayabilirsiniz.”

‘Roboski’den söz veriyorum’

KPSS’de bir yayınevinden birebir alınan sorular hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı’na giderek sözlü mülakatlara yönelik tepkilerini hatırlattı: “Devlette çürümenin olduğunu biliyorum. Boşuna o kapılara gitmedim. Burada da adaletin dağıtılması gerektiğini söyledim. Ben, Roboski’den de söz veriyorum. KPSS’ye girip hakkı yenen herkesin hakkını korumalıyız. MEB ve Saray’dan tutun en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var. Liyakat falan kalmadı. Söylediğim gibi adalet bu ülkeye ya gelecek, ya gelecek!”