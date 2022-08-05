UEFA’dan Fenerbahçe’ye ‘Putin’ cezası: 50 bin avro ve kısmi seyircisiz oynama

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Dinamo Kiev’le oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında taraftarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in isminin tezahürat olarak kullanılmasından dolayı Fenerbahçe’ye 50 bin avro (912 bin 654 TL) ve bir maç kısmi seyircisiz oynama cezası verdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci eleme turu 27 Temmuz rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’le Ülker Stadyumu’nda karşılaşan Fenerbahçe 2-1 yenilerek elenmişti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde beşinci ay biterken maçta Dinamo Kiev’in ilk golü sonrası Fenerbahçe tribünleri ‘Vladimir Putin’ diye tezahürat etmişti.

Tezahürat büyük tepki toplamış, Ukrayna’nın Ankara büyükelçisi Vasil Bodnar da olay nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu söylemişti.

UEFA konuyla ilgili disiplin soruşturması başlatırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, özür dilemeyeceklerini, aksine Ukrayna’nın özür dilemesi gerektiğini savunmuştu.

UEFA’nın açıklamasında, sahaya yabancı madde atılması ve provokatif tezahürat nedeniyle sarı-lacivertli takıma 50 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

Fenerbahçe’nin, sahasındaki bir Avrupa kupası maçında kısmi seyircisiz (en az 5 bin koltuk) oynama cezası aldığı belirtildi.