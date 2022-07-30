Fenerbahçe ‘Putin’ için özür dilemeyecek: Ali Koç, Ukrayna’dan özür bekliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘Putin’ tezahüratını uygunsuz bulduğunu belirtse özür dilemeyeceklerini, aksine Ukrayna’nın özür dilemesi gerektiğini savundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme rövanş maçında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’e sahasında 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti. Maçta Ukrayna ekibinin golü sonrası Fenerbahçe tribünlerinden, şubatta Ukrayna’ya saldıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yapılmış ve UEFA bu nedenle disiplin soruşturması başlatmıştı.

Konuya ilişkin konuşan kulüp başkanı Ali Koç, bu nedenle Ukrayna’dan özür dilemeyeceklerini söyledi: “Ukrayna büyükelçisinin hadsiz söylemleri sonrasında onlar bizden özür dilemeli. 20 saniyelik bir olaydan bahsediyoruz. İkinci golü yedik bir şey olmadı, elendik tezahürat olmadı, ilk golde oldu. Bence yakışıksız ve gereksiz, Fenerbahçe kimliğinden uzak bir tezahürattı ama ne yapacağız, ağızlarına fermuar mı koyacağız? Daha maç başlamadan, eskiden Türkiye’de oynayan bir kalecinin maçtan önce tribünleri gerdiğini gördük. Orada başladı. Sonra gol geldi. Yine o oyuncu yedek kulübesinden fırlayıp öyle hareketler yaptı ki… Golü atan da yaptı. Yine de bize yakışmadı bu söylem.”

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar olay nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu belirterek şunları söylemişti: “Bilinçli olarak Ukraynalıları öldüren ve ülkemizi yıkan Rus katile destek olmayı asla anlayamıyoruz. Türkiye’de çok sevilen futbolun bile sınırları vardır.”

Bir anlık öfkeyle bile olsa tezahüratı uygunsuz bulduğunu belirten Koç, “20 saniyelik bir tezahüratı sanki koordineliymiş gibi bir siyasi kimliğe oturtmak isteyenleri kınıyorum. Türkiye’nin de Fenerbahçe’nin de bu işgalle ilgili duruşu nettir” dedi.

Koç’un konuşmasından sonra Fenerbahçe Kulübü şu açıklamayı yayımladı: