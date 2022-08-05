İsrail’den Gazze’ye saldırı: Biri çocuk 10 kişi öldü

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze’ye saldırısında biri çocuk 10 kişi öldü. İslami Cihad Hareketi’nin önde gelen isimlerinden biri de öldürülürken karşılıklı roketler ateşlenmeye başladı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları. (Fotoğraflar: AA)

İsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi’nde İslami Cihad Hareketi’ne ait merkezleri vurduğunu açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda aralarında beş yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreni.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da El-Cezire televizyon kanalına saldırıda örgütün önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi’nin öldürüldüğünü duyurdu.

Saldırının ardından Gazze’deki Filistin gruplarının askeri kanatları, İsrail’in saldırılarına karşılık verileceğini bildirdi.

İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, atılan roketlere ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 100 roket fırlatıldığı kaydedildi.

İslami Cihad yöneticisi gözaltına alınmıştı

Bölgedeki gerilim İsrail ordusunun 1 Ağustos’ta işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği baskınla arttı.

İsrail askerleri, bu baskında Cenin’deki İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi’yi gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Saadi’nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.

Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.

Son dört gündür devam eden süreçte Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.

İsrail ordusu, yaklaşık 25 bin yedek askerini göreve çağırdı

İsrail ordusu, başlattığı saldırı kapsamında ‘Yüksek Komuta Odası’ kurulduğunu, 25 bin kadar yedek askerin göreve çağrıldığını açıkladı.

İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, Savunma Bakanlığı’nın kapsamlı bir şekilde yedek askerlerin göreve çağrılması yönündeki kararı onayladığı belirtildi.

Öte yandan İsrail Hava Kuvvetlerinin, Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinde ‘İslami Cihad Hareketine ait bir füze fırlatma mekanizmasının bulunduğu hedefi vurduğu’ bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, aynı noktadan başarısız bir füze fırlatma girişiminin olduğu kaydedildi.

İsrail Genelkurmay Başkanlığının orduya ‘olağanüstü durum’ haline geçmesi emri verdiği ve bu çerçevede ‘Yüksek Komuta Odası‘ kurulduğu aktarıldı.

Orduya bağlı özel kuvvetlerin ve topçu birliklerinin Gazze Şeridi içindeki İslami Cihad’a ait hedefleri vurduğu bildirildi.

Haaretz gazetesine konuşan üst düzey askeri kaynak, Gazze’den saldırılara ‘bir karşılık beklediklerini’ ve ‘operasyonun zaman alacağını’ söyledi.