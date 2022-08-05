‘Dünyanın en büyüğü’: Anadolu Adliyesi’nde tavan çöktü

2013’te 350 milyon TL maliyetle yapılan ve ‘dünyanın en büyük adliyesi’ ünvanıyla tanıtılan İstanbul Anadolu Adliyesi’nde, sulh ceza mahkemelerinin bulunduğu B Blok 1’inci kattaki asma tavan çöktü.

Çökmenin dün gece, mesai saati dışında meydana gelmesiyle yaralanan olmadı.

Fotoğraf: ANKA

İstanbul Kartal’da bulunan ve yüzölçümü olarak dünyanın en büyük adliyesi unvanını taşıyan Anadolu Adliyesi’nde, sulh ceza mahkemelerinin bulunduğu asma tavan dün gece çöktü.

ANKA’nın haberine göre avukatların daha önce su sızdırdığını söylediği tavanın çökmesi sırasında, olay yerinde kimsenin bulunmaması, daha kötü sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçti.

Öte yandan, geçen yıl da aynı blokta zemin katta çatlaklar meydana gelmişti.

Anadolu Adliyesi, 2013 başında tamamlanarak 5 Şubat 2013’te geçici kabulle hizmete açıldı. Toplam maliyeti yaklaşık 350 milyon olan ve 360 bin metrekare alana yayılan adliye, bu yönüyle dünyanın en büyük adliyesi.