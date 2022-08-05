Ankara’da Halk Ekmek’e zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 liraya satılan Halk Ekmek’in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatının 8 Ağustos Pazartesi’nden itibaren 3 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Fotoğraf: ankarahalkekmek.com.tr

Belediyenin açıklamasında, her gün yaklaşık 1 milyon adet 250 gram Halk Ekmek üretildiği belirtildi.

Maliyetlerin sürekli artmasına rağmen uzun süre fiyat artışı yapılmadığı ve un stoku bitene dek zararına satışların sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, önceki fiyat artışının yapıldığı 2 Mart’tan beri unda yüzde 80, mayada yüzde 81, elektrikte yüzde 67, doğal gazda yüzde 75, işçilikte yüzde 37, nakliye/büfe payı maliyetinde yüzde 39 ve diğer kalemlerde (amortisman, bakım vb.) yüzde 17 fiyat artış olduğu vurgulandı.

Maliyetlerdeki bu yükselişlerin fiyat artışını zorunlu kıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ankara Halk Ekmek’in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kar elde etmeksizin ve maliyetine 3 lira olarak belirlenmiştir. Piyasada 200 gram normal ekmek halen 4 TL’ye satılmaktadır. Yeni uygulama İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek’le eş zamanlı olarak başlayacaktır.”