Eğitim sistemini eleştiren bakan, meğer AKP öncesini kastetmiş: Cımbızlamışlar

Eğitim sistemindeki politikaları eleştiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlerini düzeltti: “Benim kastım, bu yirmi yılın dışındaki önceki eğitim politikalarıydı.”

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Özer, 2 Ağustos’ta, “Bu eğitim sistemi ne çektiyse toplumsal mühendislik projelerinin eğitim sistemine yansıması olan yanlış eğitim politikalarından çekti” sözlerini, iktidarları için değil öncesi için söylediğini öne sürdü.

Bugün İstanbul Atatürk Fen Lisesi kütüphanesinin açılışında konuşan Özer, şunları dedi: “Geçen gün ben bir konuşmamda dedim ki ‘Ne çektiyse bu ülke yanlış eğitim politikalarından çekti‘ ama benim kastım, bu yirmi yılın dışındaki önceki eğitim politikalarıydı. Orada cımbızlamışlar. Sanki son yirmi yılı ben eleştiriyormuşum gibi, daha önceki Millî Eğitim bakanlarımızın yapmış olduğu işte reform girişimlerini eleştiriyormuşum gibi bir bağlama oturtturmuşlar. Allah’a şükür, bulabildikleri bunlar… Yani sadece bağlam değiştirebilirler ama gerçekleri hiçbir zaman örtemezler.”