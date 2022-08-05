‘Sansür yasası’ olmadı, dezenformasyonla ‘mücadele’ merkezi kurdular

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturulduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e getirdiği ve sansürle sonuçlanacağı eleştirilerine neden olan 40 maddelik yasa tasarısı Adalet Komisyonu’nda kabul edildikten sonra TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelmişti.

Bu sırada basın meslek örgütleri yasaya karşı eyleme geçmiş, gazeteciler birçok kentte sokağa çıkmıştı. ‘Sansür düzenlemesi’ne karşı açıklamalarda yasanın geri çekilmesi talep edilmişti. Daha sonrasında parti gruplarının daha fazla müzakere edebilmesi için kanun teklifinin görüşülmesi ertelenmişti.

Ama bu sırada İletişim Başkanlığı da boş durmadı.

Altun, Twitter üzerinden, “Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığı’mız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş’ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim” paylaşımı yaptı.

Kardaş, Altun’un duyurusunun ardından “Sayın cumhurbaşkanımızın hakikat mücadelesi içerisinde yer almak büyük şeref. Kıymetli Hocam Fahrettin Altun başkanlığında Türkiye’ye karşı içeriden ve dışarıdan yapılan her türlü algı operasyonlarına, yalan ve dezenformasyona karşı mücadele edeceğiz. #YaşasınHakikat” diye yazdı.

Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın hakikat mücadelesi içerisinde yer almak büyük şeref.



Kıymetli Hocam @fahrettinaltun başkanlığında Türkiye’ye karşı içeriden ve dışarıdan yapılan her türlü algı operasyonlarına, yalan ve dezenformasyona karşı mücadele edeceğiz. #YaşasınHakikat https://t.co/7TWuwSwZvJ — İdris Kardaş (@idriskardas) August 5, 2022

A Haber, Aktüel ve Sabah’ta yazılar yazan, televizyon programlarına yorumcu olarak katılan İdris Kardaş, bir dönem Bilgi Üniversitesi’nde koordinatörlük, ardından İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi’nde (EPAM) koordinatörlük yaptı.