Nesine’ye ‘rekabet’ soruşturma kararı

Rekabet Kurumu, şans oyunları sitesi ‘nesine.com’ hakkında münhasırlık içeren dikey anlaşmalarla rekabeti ihlal suçlamasıyla soruşturma açtı.

Fotoğraf: Nesine.com

D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.’nin (Nesine.com) münhasırlık içeren dikey anlaşmalarıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu’nca karara bağlandı.

Siteye soruşturma açan Rekabet Kurumu açıklamasında, “Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 7 Temmuz 2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-32/500-M sayı ile karar verdi” dendi.

Açıklama şöyle:

“Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.”