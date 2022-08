Eğitim uzmanı: KPSS Türkçe sorularında şifreleme var

KPSS’de iptalle birlikte soruşturma sürüyor. Konuyla ilgili eğitim uzmanı Sadık Gültekin, Türkçe sorularında şifreleme yapılarak cevapların sorulara gizlendiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Yediiklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun KPSS’de aynen sorulduğu ortaya çıkmış, sosyal medyadan tepkiler yükselmişti.

ÖSYM’ye göre iddialar ‘asılsız’ olsa da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) inceleme talimatı vermiş, “Gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır” demişti. Aynı günün akşamı da ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevden almıştı.

DDK, inceleme kapsamında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da inceleme başlatmıştı. Başsavcılık, suç duyurusu üzerine ‘sahtecilik’, ‘kamu aleyhine dolandırıcılık’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından soruşturma açmış, Yediiklim Yayınları’nın işyerleri aranmıştı.

Yeni atanan başkan Ali Ersoy dün düzenlediği basın toplantısında 31 Temmuz’da düzenlenen KPSS oturumunun iptal edildiğini, 6-7 ve 14 Ağustos’taki oturumların da ertelendiğini duyurmuştu.

NTV’nin haberine göre eğitim uzmanı Sadık Gültekin ise sınavla ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Türkçe testinde şifreleme olduğunu söyleyen Gültekin, “Şifrelemeyi ilk kelime ile son kelimede yapmışlar. Soruda cumartesi kelimesi geçiyor. 4’üncü soru da C seçeneği Cumartesi C ile başlıyor. Albert Camu da Camu’yu vurguladığımızda vurguda ilk C seçeneği gelir, Doğru cevap C. Vebayı vurguladığımızda da ilk seçenek hangisi ‘veBa’ B. Doğru yanıt B.” dedi.