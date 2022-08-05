Çiçeği burnunda dezenformasyonla ‘mücadele’ başkanının ‘CV’si sağlam çıktı

İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin başına getirilen İdris Kardaş’ın sosyal medyada teyitsiz yanlış bilgi paylaştığı ortaya çıktı. Kardaş’ın ‘İskilipli Atıf Hoca’ olarak paylaştığı görselin idam edilen başka bir kişiye ait olduğu belirlendi.

Fotoğraf: AA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kurulduğunu duyurmuştu. Altun paylaşımında merkezin başına İdris Kardaş’ın getirildiğini belirtmişti.

Dezenformasyonla mücadele görevi verilen Kardaş’ın 2014 yılındaki bir paylaşımınınsa gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

5 Mayıs 2014’te sosyal medya hesabından bir idam fotoğrafı paylaşan Kardaş, bu paylaşıma “Cumhuriyet’in bir diğer gözü yaşlı çocuğu. İskilipli Atif Hoca’nin idamı” notunu düşmüş.

Cumhuriyet'in bir diğer gözü yaşlı cocuğu.

İskilipli Atif Hoca'nin idamı. Via @sivildemokrat pic.twitter.com/RuOL2r1E41 — İdris Kardaş (@idriskardas) May 4, 2014

Kardaş’ın İskilipli Atıf diye paylaştığı fotoğrafın, Atatürk’e suikast girişiminde bulunan Hacı Sami çetesinin 18 Ocak 1928’de Eminönü’nde idam edilen üç üyesinden biri olduğu belirlendi.

İnternet ortamında yayılan bilgileri araştıran Teyit’in sitesindeki bilgilere göre Şaduman Halıcı’nın 2013’te Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi’nde yer alan ‘Atatürk’e Suikast Girişimi: Hacı Sami ve Çetesi’ başlıklı yazısında da aynı bilgi yer alıyor.

Fotoğraf uzun süredir başta Facebook ve Twitter olmak üzere çok sayıda sosyal medya platformunda İskilipli Atıf’ın idamı olarak paylaşılıyor.

İskilipli Atıf kimdir?

İskilipli Atıf, 1874’te İskilip’in Tophane köyünde doğduğu biliniyor. Darulfünun’un ilahiyat bölümünden mezun İskilipli Atıf, 31 Mart vakasından bir hafta önce yazdığı bir yazı nedeniyle tutuklandı.

Cumhuriyet’in ilanı sonrasındaki şapka devrimine karşı, ‘Frenk Mukallitliği ve Şapka’ adlı bir kitap yazan İskilipli Atıf, 4 Şubat 1926 Perşembe sabaha karşı eski Meclis binasının yakınındaki çarşıda asılarak idam edildi.

İdamı TBMM’de 25 Şubat 1925’te kabul edilen ‘Dini ve Dinin Kutsal Kavramlarını Siyasete Alet Edenler Hakkında Kanun’daki dini kullanıp halkı kışkırtanların vatan haini sayılacakları düzenlemesiyle gerekçelendirildi. Mezarı, 2009 başında bulunduğu park yerinden alınarak İskilip Gülbaba Mezarlığı’na taşındı. Mezar yeri değişikliği 2010 başında kamuoyuna duyuruldu.