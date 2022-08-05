‘Köpeğime toz geldi’ iddiasıyla temizlik işçisinin burnunu kırdı

İstanbul Kadıköy’de yolda köpeğiyle yürüyen bir kişi, köpeğine toz geldiği iddiasıyla o sırada kaldırımı süpüren temizlik işçisi A.Ç.’ye şiddet uyguladı. Saldırıda A.Ç.’nin burnu kırıldı.

Fotoğraf: AA

AA’da yer alan habere göre; Caferağa Mahallesi’nde bir işyerinin önünde temizlik yapan A.Ç, kaldırımda gezdirdiği köpeğine toz geldiğini öne süren bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, burnunun kırıldığı öğrenilen A.Ç. hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.