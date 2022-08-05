Yöneylem’e göre ‘tablo kalıcılaştı’: AKP artık birinci parti değil

Yöneylem Araştırma’nın anketine göre AKP’nin kararsızlar dağıtılmadanki oy oranı yüzde 23,5’e geriledi. Yöneylem Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, AKP’nin CHP’nin arkasında kaldığı bir tablonun ‘kalıcılaştığını’ belirtti.

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AKP’nin iktidarı kaybedeceğini öngören anketlere bir yenisi daha eklendi. Yöneylem Araştırma, 28 Temmuz- 1 Ağustos’ta düzenlediği araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Ankette seçmenlerin, milletvekilliği seçiminde parti tercihleri ölçüldü.

Buna göre, kararsızlar ve oy kullanmayacak kişiler dağıtılmadan partilerin oy oranları şöyle:

AKP: Yüzde 23,6

Yüzde 23,6 CHP: Yüzde 23,5

Yüzde 23,5 HDP: Yüzde 7,2

Yüzde 7,2 M HP: Yüzde 4,8

Yüzde 4,8 İYİ Parti: Yüzde 11,9

Yüzde 11,9 Saadet Partisi: Yüzde 0,5

Yüzde 0,5 DEVA: Yüzde 1,8

Yüzde 1,8 Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0,8

Yüzde 0,8 Yeniden Refah: Yüzde 1,8

Yüzde 1,8 Zafer Partisi: Yüzde 2

Yüzde 2 Diğer: Yüzde 1,5

Yüzde 1,5 Kararsızım: Yüzde 10,9

Yüzde 10,9 Oy kullanmayacağım: Yüzde 9,2

Üç aydır yüzde 25’in altında

Yöneylem Genel Koordinatörü Kömürcü, Twitter’dan sonuçları değerlendirdi. AKP’nin son üç aydır kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce yüzde 25’in altında ölçüldüğünü belirten Kömürcü, “Dolayısıyla AKP’nin yüzde 30’un altında oy alacağı ve birinci parti olma özelliğini yitireceği bir tablonun kalıcılaşmaya başladığı söylenebilir” dedi.

1) AKP son 3 aydır kararsızlar ve oy kullanmayacakları dağıtmadan önce % 25 seviyesinin altında ölçülüyor. Dolayısıyla AKP’nin % 30’un altında oy alacağı ve birinci parti olma özelliğini yitireceği bir tablonun kalıcılaşmaya başladığı söylenebilir. https://t.co/QclBom0zqe — Derya Kömürcü (@derya__komurcu) August 5, 2022

Aynı şirketin önceki anketi

Yöneylem’in hazirandaki anketine göre de yine kararsızlar dağıtılmadan CHP yüzde 23’le birinci parti olurken AKP yüzde 22,5’le ikinci sırada yer alıyordu.

Diğer şirketlerin anketleri

Aksoy Araştırma’nın anketine göre AKP, asgari ücretteki temmuz zammına ve dış politikadaki hamlelerine rağmen yüzde 30’un altında kalmaya devam ediyor.

ORC Araştırma’nın temmuz anketinde AKP yüzde 27,1, CHP yüzde 24, İYİ Parti’yse yüzde 22,1 olarak ölçülmüştü.

MetroPOLL Araştırma’nın temmuz anketinde de önceleri partisine göre daha fazla oy oranına sahip olarak ölçülen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın muhalefetin beş olası ortak adayı tarafından da ikinci turda geçildiği ölçülmüştü.