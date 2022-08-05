Yediiklim haberi Soylu’yu kızdırdı: Ahlak fukaraları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KPSS skandalıyla gündeme gelen Yediiklim Yayınevi’nin tanıtım afişinde yer almasına ilişkin haberlere tepki gösterdi. Soylu, tanıtım afişindeki fotoğrafın bakanlıkta kaymakam adaylarıyla çekildiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

KPSS’nin iptal edilen sınavıyla gündem olan Yediiklim Yayınevi’nin Bursa’daki dershane tanıtımı afişinde Soylu’nun fotoğrafını kullanması haber olmuştu.

Haberin yayılmasından sonra Soylu, Birgün ve Tele1’i hedef aldı. Soylu, fotoğrafın Ankara’da bakanlık eğitim binasında kaymakam adaylarıyla çektirildiğini ve bunun dershanenin ziyareti olarak yansıtıldığını savundu.

Birgün’se Soylu’nun haberi çarpıttığını, fotoğrafın nerde çekildiğini zaten haberlerinde belirttiklerini kaydetti.