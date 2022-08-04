Yediiklim’in tanıtımından da Soylu çıktı

Bazı adli suçlularla fotoğrafları gündeme gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, KPSS skandalının odağındaki Yediiklim Yayınevi’nin tanıtım afişinde yer aldığı da ortaya çıktı.

Fotoğraf: Twitter

Uyuşturucu ve taciz gibi suçlarla gündeme gelen isimlerin Soylu’yla çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkması eleştirilirken, buna başka bir örnek daha eklendi.

Bu defa ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ü koltuğundan eden KPSS sorularıyla ilgili skandalda gündem olan Yediiklim Yayınevi’nin tanıtım afişi sosyal medyada dolaşıma girdi.

Yayınevinin Bursa’daki dershanelerinin afişinde kullanılan Soylu’nun fotoğrafı paylaşıldı.

Ankara'da Yediiklim Yayınevi'nde arama başlatılmış.

Bunlarda Bursa'da Yediiklim Dershanesi'nin tanıtım afişleri. pic.twitter.com/3kWxCgimaO — Levent Özeren (@lvntozrn) August 3, 2022

Ne olmuştu?

KPSS’nin geçen pazarki sınavında çoğu sorunun Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavlarında ve ders videolarında sorulan sorularla aynı olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine tepkiler yükselince ÖSYM’den iddiayı yalanlayan bir açıklama gelmişti.

ÖSYM’nin sadece Twitter hesabından duyurulan bu kısa yalanlama tepkilerin dozunu daha da artırdı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) inceme talimatı verdi ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ü görevden aldı. DDK da problem olduğu iddiasını doğrularken YÖK inceleme başlattı.