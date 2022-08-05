Rusya: Türkiye’nin Suriye’de haklı güvenlik endişeleri var

Rusya, Türkiye’nin Suriye konusunda haklı güvenlik endişeleri olduğunu ve bunları dikkate alacaklarını açıkladı.

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Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme öncesinde gazetecilere, “Türkiye’nin haklı güvenlik endişelerine rağmen Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğünü tehlikeye atabilecek adımlardan kaçınmak önemli” dedi.

Türkiye, 2016’dan bu yana Rusya’nın itirazına rağmen Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.