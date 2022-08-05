NATO’dan ‘yoruma açık’ video: Türk uçağı üstüne ‘Tüm tehditlere karşı’ mesajı

NATO’nun ittifak üyelerinin hava sahalarının korunmasıyla ilgili videosunda, ‘tüm tehditlere karşı’ ifadesinin geçtiği sırada Türk uçakları gösterildi.

Ekran görüntüsü: NATO/Twitter

Türkiye’nin NATO’ya katılımının üzerinden 70 yıl geçti. Türkiye’nin ittifaka üyeliği, Kıbrıs harekatından Suriye’deki operasyonlara, S-400 alımından Doğu Akdeniz’deki gerginliğe kadar pek çok zorlu sınavdan geçti.

Hatta Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini alınması NATO içinde güven bunalımı yaratmış, Türkiye’nin üyeliğiyle ilgili de tartışmalara neden olmuştu.

Son krizse Ukrayna’ndaki Rus işgalin sonrası İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmek istemesiyle çıkmıştı.

Diğer yandan düzenlenen anketlere göre NATO’ya üye 16 ülke içerisinde ittifaka en olumsuz bakanlar Türkler.

Bu durum ilişkileri daha da hassas hale getiriyor. Dün NATO’nun ‘ittifak üyelerinin hava sahalarını koruyoruz’ notuyla paylaştığı videoda ‘bütün tehditlere karşı’ altyazısı geçtiği sırada Türk uçakları gösterildi.

Uçak devriyelerinin artırıldığı belirtilen videoda, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO güçlerinin ittifak üyelerini ‘tüm tehditlere karşı’ hazır bulunduğu aktarıldı. Ancak ‘tüm tehditlere karşı’ ifadesinin altyazıda olduğu sırada Türk uçakları videoda yer aldı.

#NATO Allies’ surveillance planes and fighter jets are conducting round-the-clock air patrols to safeguard Allied air space pic.twitter.com/CCwePr6nS7 — NATO (@NATO) August 4, 2022

Tehditten bahsedildiği sırada Türk uçaklarının gösterilmesi, bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Why do you put the Turkish jet on the screen when you say "against all threats"? You are openly acting against Turkey by supporting the YPG anyway. Have you started the perception games now? https://t.co/9C7qXglGpp pic.twitter.com/a2uVMcgSH5 — Barışcan Ata (@BariscanAta) August 5, 2022

Finaldeki Türk bayraklı uçaklarımız ve "Against all threats" ifadeleri ile sizce ne kastediliyor? https://t.co/fYKsOKjgDp — BAIELY (@thebaiely) August 5, 2022