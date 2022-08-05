NATO’dan ‘yoruma açık’ video: Türk uçağı üstüne ‘Tüm tehditlere karşı’ mesajı

NATO’nun ittifak üyelerinin hava sahalarının korunmasıyla ilgili videosunda, ‘tüm tehditlere karşı’ ifadesinin geçtiği sırada Türk uçakları gösterildi.
Türkiye’nin NATO’ya katılımının üzerinden 70 yıl geçti. Türkiye’nin ittifaka üyeliği, Kıbrıs harekatından Suriye’deki operasyonlara, S-400 alımından Doğu Akdeniz’deki gerginliğe kadar pek çok zorlu sınavdan geçti.
Hatta Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini alınması NATO içinde güven bunalımı yaratmış, Türkiye’nin üyeliğiyle ilgili de tartışmalara neden olmuştu.
Son krizse Ukrayna’ndaki Rus işgalin sonrası İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmek istemesiyle çıkmıştı.
Diğer yandan düzenlenen anketlere göre NATO’ya üye 16 ülke içerisinde ittifaka en olumsuz bakanlar Türkler.
Bu durum ilişkileri daha da hassas hale getiriyor. Dün NATO’nun ‘ittifak üyelerinin hava sahalarını koruyoruz’ notuyla paylaştığı videoda ‘bütün tehditlere karşı’ altyazısı geçtiği sırada Türk uçakları gösterildi.
Uçak devriyelerinin artırıldığı belirtilen videoda, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO güçlerinin ittifak üyelerini ‘tüm tehditlere karşı’ hazır bulunduğu aktarıldı. Ancak ‘tüm tehditlere karşı’ ifadesinin altyazıda olduğu sırada Türk uçakları videoda yer aldı.
Tehditten bahsedildiği sırada Türk uçaklarının gösterilmesi, bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.